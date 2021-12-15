Marvel, lo schiocco di Thanos ha colpito anche un eroe apparso di recente sullo schermo. Ma non è chi pensate

Uno degli aspetti più discussi di tutto l’Universo Marvel è stato senza dubbio il Blip causato da Thanos, che con un semplice schiocco di dita ha cancellato metà della popolazione dell’intera galassia. I fan hanno già avuto modo di vedere in modo approfondito le conseguenze che il gesto ha portato, tra il collasso dell’economia e il panico a livello sociale ben descritti in Avengers: Endgame.

Ancora oggi però ci sono alcuni eroi di cui non sappiamo molto, dal momento che alcuni devono ancora ben integrarsi nel tessuto della colossale storia messa in piedi dai Marvel Studios. Tra questi ce ne sono dunque alcuni che hanno vissuto in prima persona i danni causati dallo schiocco del Titano, come dimostra il nuovo episodio di Hawkeye, serie tv su Occhio di Falco rilasciata di settimana in settimana su Disney+.

Proprio in questa puntata il pubblico ha scoperto infatti che tra le vittime di Thanos c’è anche Yelena Belova, la nuova Vedova Nera. Le sequenze di apertura dell’episodio, intitolato Ronin, ci riportano nel 2018, quando lei e Sonya, un’altra Vedova, andate in soccorso di Ana per liberarla dal controllo mentale di Dreykov. Tuttavia la donna ha affermato di essere già sana di mente e di essere diventata volutamente una killer a pagamento.

Durante la discussione Yelena si è allontanata per andare in bagno e proprio in quell’attimo è stata vittima dello schiocco di Thanos. La ragazza è riapparsa dunque nello stesso bagno cinque anni dopo, trovandosi infatti di fronte uno scenario del tutto diverso. Uscendo dal bagno infatti ha trovato Ana e la sua famiglia e la donna le ha dovuto spiegare cos’era successo in quegli anni.

A questo punto si è aperto anche un collegamento con i titoli di coda di Black Widow, dal momento che Yelena ha chiesto di Natasha e – proprio alla fine del film stand alone su Vedova Nera – la ragazza si trova sulla tomba della Vendicatrice. Proprio in quella circostanza ha incontrato Val, che le ha promesso di metterla sulle tracce di Clint Barton.

Sebbene dunque Yelena abbia avuto nobili intenzioni all’inizio, è logico che il trauma causato dal Blip l’abbia profondamente cambiata e che tutto ciò che ora il pubblico sta vedendo in Hawkeye l’ennesima conseguenza delle azioni del villain di Avengers: Endgame. Nonostante questo, purtroppo, ha individuato in Occhio di Falco il responsabile della morte di Nat e ora la sua furia si abbatterà su di lui e la giovane Kate Bishop.

Foto: Marvel

Leggi anche: «Oltre il ridicolo»: una star di Hawkeye nei guai per aver spoilerato la serie. E se la prende coi fan