Marvel, uno dei personaggi fondamentali dell’MCU in realtà doveva apparire in un solo film

Nel Marvel Cinematic Universe ci sono vari momenti che hanno segnato il corso degli eventi: uno di questi è indubbiamente la decisione di Nick Fury di mettere insieme un gruppo di super eroi e dare inizio al progetto Avengers. Senza la sua iniziativa, la Terra e l’Universo sarebbero andati distrutti almeno 3-4 volte negli ultimi 13 anni di MCU.

Eppure, quella di Nick Fury doveva essere inizialmente una parte piccolissima, un cameo e niente più. Sembra incredibile, considerando appunto la fondamentale importanza narrativa che ha avuto il personaggio, eppure i piani iniziali erano altri. Lo si è appreso in queste settimane dal libro The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe, un volumone che ha svelato numerosi dietro le quinte del luna park dei cinecomic che ha dominato il botteghino.

Tutto è iniziato proprio nel 2008 con Iron Man, nella cui post-credit scene appare per la prima volta Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury: «Crede di essere l’unico super eroe al mondo? Mr. Stark, lei è entrato a far parte di un universo molto più grande». Mai parole furono più vere, eppure quella doveva essere solo una chicca per i fan e niente più.

Come rivelato, verso la fine delle riprese del primo film MCU di Jon Favreau, Kevin Feige e il produttore Jeremy Latcham proposero al regista di «inserire un personaggio Marvel che potesse implicare l’esistenza di un universo interconnesso». Lo racconta lo stesso Latcham nel libro: «Ci piaceva l’idea di mostrare Nick Fury alla fine del film, con tanto di benda sull’occhio».

La scelta su chi affidare il personaggio era scontata: la versione ultimate di Nick Fury – il capo dello S.H.I.E.L.D interpretato da David Hasselhoff nel film tv del 1998 – disegnata da Mark Millar e Bryan Hitch era basata proprio su Samuel L. Jackson. Tanto che l’attore si stupì molto della somiglianza, quando gli venne fatta notare. Contattato dalla Marvel, accettò di fare un cameo in Iron Man ma i piani dovevano inizialmente finire lì: non c’erano altri contratti in essere dopo quella singola scena.

Cosa gli ha fatto cambiare idea? Altro dettaglio abbastanza incredibile. Secondo quanto emerso dalle pagine del libro «C’era solo questa bizzarra idea, di inserire una scena alla fine di cui probabilmente non sarebbe importato nulla alle persone». Niente di più sbagliato, considerando l’impatto del’MCU sulla recente storia del cinema. Ai tempi però si decise comunque di tenere segreta la sua partecipazione, ma «venne scoperto ugualmente, e fu allora che capimmo: ‘Forse alle persone importa quello che stiamo facendo qui‘».

Da quel momento, i piani sono cambiati: Nick Fury è tornato co-protagonista già a partire da Iron Man 2, per poi apparire anche in Thor, Captain America – Il primo Vendicatore, The Avengers, The Winter Soldier, Age of Ultron, Infinity War, Endgame, Captain Marvel, Spider-Man: Far From Home e a breve anche nella serie Secret Invasion. Non male per un piccolo cameo, vero?

Foto: MovieStills