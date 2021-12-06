 Matrix Resurrections, ecco a voi il secondo trailer in italiano del film con Keanu Reeves
matrix trailer italiano

Pochi giorni dopo l’uscita di un nuovo video su Matrix Resurrections, ecco il secondo trailer italiano del tanto atteso quarto film dell’iconico e innovativo franchise che ha ridefinito un genere. Diretto questa volta dalla sola Lana Wachowski, il quarto capitolo riunisce nuovamente le star Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss negli iconici ruoli di Neo e Trinity.

Nelle sale dal 1 gennaio 2022, in Matrix Resurrections troveremo anche: Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman), Jessica Henwick (Iron Fist, Star Wars: Il Risveglio della Forza), Jonathan Groff (Hamilton, Mindhunter), Neil Patrick Harris (Gone Girl – L’amore bugiardo), Priyanka Chopra Jonas (Quantico), Christina Ricci (Escaping the Madhouse: The Nellie Bly Story, The Lizzie Borden Chronicles), Telma Hopkins (Amiche per la morte – Dead to Me), Eréndira Ibarra (Sense8, Ingobernable), Toby Onwumere (Empire), Max Riemelt (Sense8), Brian J. Smith (Sense8, Treadstone) e Jada Pinkett Smith (Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen, Gotham).

QUI IL TRAILER UFFICIALE ITALIANO #2 DI MATRIX RESURRECTIONS

LA SINOSSI DI MATRIX RESURRECTIONS

In un mondo che oscilla tra due realtà – la vita di tutti i giorni e tutte le bugie che si nascondono in essa – Thomas Anderson dovrà scegliere di seguire il Bianconiglio ancora una volta. La scelta, anche se si tratta di un’illusione, è ancora l’unico modo per entrare o uscire da Matrix, che ora è più forte, più sicuro e più pericoloso che mai.

Foto: Warner Bros.

