Matrix Resurrections, ecco a voi il secondo trailer in italiano del film con Keanu Reeves

L'attore conosce ancora il Kung Fu e non vede l'ora di dimostrarlo

Pochi giorni dopo l’uscita di un nuovo video su Matrix Resurrections, ecco il secondo trailer italiano del tanto atteso quarto film dell’iconico e innovativo franchise che ha ridefinito un genere. Diretto questa volta dalla sola Lana Wachowski, il quarto capitolo riunisce nuovamente le star Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss negli iconici ruoli di Neo e Trinity.

Nelle sale dal 1 gennaio 2022, in Matrix Resurrections troveremo anche: Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman), Jessica Henwick (Iron Fist, Star Wars: Il Risveglio della Forza), Jonathan Groff (Hamilton, Mindhunter), Neil Patrick Harris (Gone Girl – L’amore bugiardo), Priyanka Chopra Jonas (Quantico), Christina Ricci (Escaping the Madhouse: The Nellie Bly Story, The Lizzie Borden Chronicles), Telma Hopkins (Amiche per la morte – Dead to Me), Eréndira Ibarra (Sense8, Ingobernable), Toby Onwumere (Empire), Max Riemelt (Sense8), Brian J. Smith (Sense8, Treadstone) e Jada Pinkett Smith (Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen, Gotham).

QUI IL TRAILER UFFICIALE ITALIANO #2

LA SINOSSI DI MATRIX RESURRECTIONS

In un mondo che oscilla tra due realtà – la vita di tutti i giorni e tutte le bugie che si nascondono in essa – Thomas Anderson dovrà scegliere di seguire il Bianconiglio ancora una volta. La scelta, anche se si tratta di un’illusione, è ancora l’unico modo per entrare o uscire da Matrix, che ora è più forte, più sicuro e più pericoloso che mai.

Foto: Warner Bros.