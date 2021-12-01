The Matrix Resurrections: Neo irrompe nel mondo reale nel nuovo trailer del film con Keanu Reeves

La saga creata dalle sorelle Wachowski sta per tornare con il nuovo capitolo, The Matrix Resurrections, distribuito in Italia a partire dal 1° Gennaio 2022. Mentre cresce l’attesa attorno al ritorno di Keanu Revees nei panni di Neo, la casa di produzione Warner Bros. ha rilasciato un nuovo trailer, in cui i protagonisti irrompono di nuovo nel mondo reale.

Il lungometraggio è ambientato ben venti anni dopo Revolutions e troviamo il protagonista di nuovo alle prese con la vita di tutti i giorni all’interno del Matrix, ignaro delle imprese compiute in passato. Quando però Neo incontra di nuovo Morpheus e decide di prendere l’iconica pillola rossa, inizierà il suo viaggio alla riscoperta della verità dietro il Matrix; sarà solo l’inizio di una nuova battaglia per salvare l’umanità.

POTETE VEDERE IL TRAILER IN FONDO ALL’ARTICOLO

Nelle immagini mostrate nel nuovo trailer si mescolano dettagli del passato e del presente; si crea dunque nello spettatore la stessa sensazione di déjà-vu che da il titolo alla clip proposta dagli studios. Un tuffo nella realtà dietro il Matrix, ancora controllato dalle macchine dei precedenti capitoli. Nel video infatti si possono notare dei suggestivi paesaggi post-apocalittici, che fino ad ora erano stati solo ipotizzati con il primo trailer proposto al pubblico. In quest’ultimo infatti si potevano solo vedere i baccelli di raccolta umani visti nella trilogia originale.

Si offre anche nuovo sguardo anche a Morpheus, tornato in veste più giovane con il volto di Yahya Abdul-Mateen II e a Trinity, interpretata nuovamente da Carrie-Anne Moss. Nel cast saranno presenti anche Jada Pinkett Smith – che torna a vestire i panni di Niobe – e Lambert Wilson, che riprende il suo ruolo di Merovingio. Le new entry di questo capitolo sono inoltre Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas e Christina Ricci.

Vi ricordiamo inoltre che il quarto capitolo della saga è stato scritto e diretto solamente da Lana Wachowski. Di seguito trovate la sinossi di The Matrix Resurrections:

In un mondo che oscilla tra due realtà – la vita di tutti i giorni e tutte le bugie che si nascondono in essa – Thomas Anderson dovrà scegliere di seguire il Bianconiglio ancora una volta. La scelta, anche se si tratta di un’illusione, è ancora l’unico modo per entrare o uscire da Matrix, che ora è più forte, più sicuro e più pericoloso che mai».

Foto: Warner Bros.

Leggi anche: Matrix Resurrections: una delle star ha svelato un retroscena che vi farà tirare un sospiro di sollievo