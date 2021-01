null

Millie Bobby Brown è una diva assoluta e una delle migliori giovani attrici di tutto il mondo. Eppure, abbiamo rischiato di non vederla mai nei panni di Eleven di Stranger Things o di Enola Holmes, e la colpa è de Il trono di spade. In un’apparizione a The Tonight Show con Jimmy Fallon, l’attrice ha infatti rivelato di aver fatto un’audizione per Il trono di spade e di essere stata scartata. Il rifiuto l’ha ferita a tal punto da farla pensare di mollare tutto.

Ma per quale personaggio di Il trono di spade Millie Bobby Brown aveva fatto il provino? In alcune interviste del passato, l’attrice ha dichiarato di aver tentato di avere il ruolo di Lyanna Mormont, poi interpretata da Bella Ramsay.

«Sono stata molto scoraggiata dai rifiuti ai provini», ha detto Millie Bobby Brown a The Tonight Show. «Nel mio mestiere si vivono rifiuti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ottieni molti “no” prima di ottenere un “sì”. All’epoca stavo facendo provini per spot pubblicitari, un po’ per qualsiasi cosa. Ho provato un’audizione per Il trono di spade, ma mi hanno detto “no”. Desideravo davvero quel ruolo, e lì ho pensato: “È davvero troppo difficile”. Mi sono detta che mi sarei data ancora solo poche possibilità. E fra i miei ultimi tentativi c’era uno show Netflix chiamato Montauk».

Montaux è il primo titolo col quale è stato chiamato il progetto di Stranger Things. Il resto, della storia, fortunatamente, lo sappiamo. Non solo Millie Bobby Brown ha incarnato il personaggio più iconico di Stranger Things ed è stata amatissima dal pubblico in Enola Holmes, ma presto tornerà nei panni di Madison Russell nel nuovo Godzilla vs. Kong, sequel di Godzilla II – Kings of the Monsters. I blockbuster, insomma, l’hanno già accolta a braccia aperte, e siamo certi che anche il cinema d’autore tra poco s’innamorerà di lei. Per fortuna, Millie ha continuato a recitare.