Diffuso un nuovo trailer di Morbius, cinecomic Sony con personaggi Marvel che vede Jared Leto nei panni di Morbius, noto avversario di Spider-Man.

Anticipa la sinossi del film: Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa.

Morbius, che sarebbe dovuto uscirà nelle sale statunitensi a luglio, è stato rimandato a causa del COVID-19 e ha al momento una data d’uscita fissata per il marzo del prossimo anno.

Il protagonista Jared Leto, per la gioia dei suoi tanti fan, appare all’inizio del trailer, anticipando le immagini con una intro pre-registrata rivolta al pubblico giapponese, nella quale definisce il suo personaggio «un ruolo emozionante in un universo in espansione».

«Morbius, l’uomo, è un personaggio piuttosto complesso. Questo è ciò da cui ero veramente attratto» aveva detto in precedenza Leto a IGN a proposito del vampiro vivente e cattivo di Spider-Man, suo primo ruolo in un film di supereroi dopo il Joker di Suicide Squad. Spiega l’attore: «Ha molti conflitti nella sua vita. È un ragazzo nato con questa orribile malattia ed è davvero una persona dotata. Quando era giovane, era molto curioso della scienza e della medicina e ha deciso di dedicare la sua vita a trovare una cura per la malattia da cui è affetto. Ma lungo la strada, si scatena l’inferno. C’è una battuta nel film in cui Morbius dice che stava morendo per tutta la vita e ora si sente più vivo che mai. Penso che riassuma tutto».

A dirigere l’avventura è Daniel Espinosa (Safe House – Nessuno è al sicuro; Life: Non oltrepassare il limite), mentre ad affiancare Leto nel cast sono Adria Arjona, Jared Harris, Matt Smith, Tyrese Gibson e Michael Keaton.

Godetevi il trailer fresco di pubblicazione in calce!

