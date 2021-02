La disparità di salari a Hollywood parrebbe proprio una questione tutt’altra che finita, e a darci una notizia anche un po’ shockante, oggi, è USA Today.

Secondo il quotidiano, infatti, una grande ingiustizia sarebbe avvenuta durante i reshoot di Tutti i soldi del mondo di Ridley Scott, film attualmente nelle sale italiane. Come ormai sappiamo, a seguito dello scandalo sessuale che ha colpito Kevin Spacey, cineasta e produttori hanno deciso di rigirare tutte le sue scene con Christopher Plummer come sostituto, e questo, ovviamente, ha coinvolto anche gli altri membri del cast. Ebbene, stando alle fonti, Mark Wahlberg avrebbe intascato 1,5 milioni di dollari per le riprese aggiuntive, mentre Michelle Williams avrebbe preso solo 80 dollari al giorno per un totale che non raggiunge i 1000 dollari! Insomma, fate voi i calcoli della differenza!

Scott aveva precedentemente dichiarato che lui e gli altri del cast hanno praticamente lavorato gratis durante i reshoot, ma come riportano gli ultimi report, il team di Wahlberg avrebbe infine negoziato con la produzione per ottenere del denaro arrivando appunto a 1 milione e mezzo. Dal canto suo, la Williams non sarebbe stata minimamente informata di questa retroscena.

Fonte: USA Today