Ogni film Pixar è pieno di easter eggs, in particolare legati ai progetti futuri dello studio di animazione. E, a ben guardare, se ne può scovare uno anche in Soul, riferito al prossimo film Pixar Luca, che dovrebbe uscire al cinema il 18 giugno 2021.

Sul web, tutto Soul è dissezionato con attenzione dai fan, che hanno notato anche qualche evidente buco di trama. Per stanare questo Easter Egg, però, dobbiamo tornare al secondo trailer integrale di Soul, pubblicato il 14 ottobre, dove il sito Pixarpost ha individuato in una scena di passaggio un poster apparentemente normale e invece interessantissimo per i fan Pixar. Lo vediamo appeso sulla vetrina dell’agenzia di viaggi “Go Far Travel”, mentre Joe cammina lungo le strade di New York. Nel poster si vedono le parole “Visit Portorosso” e un’immagine che potrebbe richiamare una città di mare italiana. Se si ingrandisce l’immagine, si può notare inoltre la scritta “Fly Luca Airlines”.

Gli elementi, insomma, potrebbero esserci tutti: Luca, la città di Portorosso, il mare. Qualche tempo fa era stato ipotizzato online che “Portorosso” potesse essere il cognome del protagonista, ma il poster di Soul indicherebbe invece con chiarezza che si tratta invece di una località.

Luca è il primo film Pixar ambientato in Italia ed è diretto da Enrico Casarosa, già nominato al Premio Oscar per il suo cortometraggio di animazione La Luna. Casarosa è cresciuto proprio in una cittadina di mare della Liguria, che ispira l’ambientazione del film, molto personale anche nella storia: quella di un ragazzino che, durante l’estate, fra gelati e giri in scooter, stringe un’importantissima amicizia.

