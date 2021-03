Al D23 Expo di Anaheim Tom Holland ha avuto modo di confermare che il suo giovane Spider-Man non farà più parte dell’Universo Cinematografico Marvel a seguito del divorzio tra Marvel e Sony, ma contrariamente a quanto pensano molti fan, l’attore non sembra affatto troppo dispiaciuto in proposito, e ieri, durante il Keystone Comic-Con di Philadelphia, il nostro si è mostrato assolutamente eccitato circa il futuro del suo personaggio all’interno della Sony.

Qui le sue parole: «Non è la fine della mia carriera come Spider-Man. Arriverà sicuramente di più. Ci siamo seduti coi nostri creativi per le nostre idee su Spider-Man 3, il quale sarà qualcosa di molto speciale, sarà molto diverso. Sono solo così grato alla Marvel per aver cambiato la mia vita e per aver permesso che i miei sogni si avverassero. E sono grato alla Sony che mi permette di continuare a vivere il mio sogno. […] È davvero molto eccitante, abbiamo delle idee su come espandere il mondo di Spider-Man introducendo dei nuovi personaggi, e dei crossover con altri personaggi. È davvero eccitante. E diventerà sempre più grande da qui, il che è grandioso».

Insomma, Spider-Man 3 è confermatissimo, per quanto Holland abbia promesso che si tratterà di un cinecomic molto diverso (supponiamo in confronto ai precedenti due capitoli della saga, Far From Home e Homecoming): voi che ne pensate in proposito? Che la Sony stia pianificando un crossover col Venom di Tom Hardy? Per il momento, non ci rimane che attendere i prossimi updates, anche perchè al momento Spider-Man 3 non ha ancora una data d’uscita!

Fonte: CB