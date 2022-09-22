Strange World – Un Mondo Misterioso, il viaggio ha inizio nel primo trailer del nuovo film Disney

La magia Disney sta per tornare: dopo Frozen II, Raya e l’ultimo drago e soprattutto Encanto, il 2022 sarà l’anno del 61° classico Disney. Strange World – Un Mondo Misterioso si è svelato nel primo trailer ufficiale a quasi due mesi esatti dall’arrivo nelle sale.

Ispirato probabilmente ai racconti di Jules Verne, Strange World racconta il viaggio di tre generazioni della stessa famiglia in una terra tanto misteriosa quanto fantastica: durante la missione, emergeranno tutte le differenze che ci sono tra i vari membri della famiglia, ma saranno costretti a metterle da parte quando si imbatteranno in questo mondo popolato da creature fantastiche.

Durante il recente D23 Expo della Disney, il regista Don Hall e il co-regista/sceneggiatore Qui Nguyen hanno raccontato del loro legame personale con il film, che sotto sotto narra di un’incredibile famiglia che deve superare le proprie differenze. Il cast di doppiatori originali comprende Jake Gyllenhaal nei panni del padre Searcher Clade, Dennis Quaid in quelli del nonno Jaeger, Jaboukie Young-White sarà Ethan e Lucy Liu invece Callisto Mal.

Prodotto da Roy Conli, Strange World – Un Mondo Misterioso si avvale anche della voce originale di Gabrielle Union (Meridian). Uscirà nelle sale italiane il 23 novembre 2022.

Foto: Disney