The Northman: il violentissimo trailer del film di Robert Eggers con Anya Taylor-Joy e Nicole Kidman

È appena approdato online il primo trailer ufficiale di The Northman, la nuova fatica di Robert Eggers che, dopo averci regalato gli horror The Witch e The Lighthouse, porta sul grande schermo un’oscura storia vichinga ambientata nell’Islanda del X secolo.

Nello stellare cast troviamo vecchie conoscenze come Anya Taylor-Joy e Willem Dafoe, già protagonisti dei due precedenti film del regista; la prima presta il volto ad un personaggio al momento avvolto dal mistero, mentre il secondo interpreterà un uomo chiamato Heimir il pazzo. Al loro fianco vedremo altri grandi nomi come Alexander Skarsgård nei panni del protagonista Amleth, Nicole Kidman in quelli della regina Gudrun, Claes Bang come Fjölnir, Ethan Hawke nel ruolo del Re Horwendil e la musicista Björk, che interpreta una veggente.

Come anticipa la breve sinossi diffusa insieme al trailer, The Northman è descritto come un’epopea piena d’azione che segue l’avvincente storia di un giovane principe vichingo in cerca di vendetta dopo l’omicidio del padre.

Completano il cast Ralph Ineson, Tadhg Murphy, Kate Dickie, Hafþór Júlíus Björnsson, Ian Whyte, Ingvar Sigurdsson e Gustav Lindh. Il lungometraggio è prodotto da Lars Knudsen e sceneggiato dallo stesso regista Robert Eggers insieme al poeta e autore islandese Sjón.

Lo scorso novembre, Anya Taylor-Joy aveva parlato del progetto descrivendolo come un horror che «mostrerà al mondo qualcosa che nessuno ha mai visto prima d’ora». Nicole Kidman aveva poi alimentato ulteriormente la curiosità aggiungendo: «Onestamente al momento sono terrorizzata. So che sembra che io sia calma, ma dovreste vedere come sto dentro. Mi piacerebbe poter dire che so cosa sto facendo, ma a volte prendo decisioni spontanee e abbastanza audaci senza troppa cautela o senza fare troppi ragionamenti».

Insomma, ci aspettiamo qualcosa di assolutamente sconvolgente.

The Northman arriverà nelle sale ad aprile del 2022. Nell’attesa, godetevi il trailer in calce alla notizia.

Leggi anche: Nosferatu: Anya Taylor-Joy protagonista del nuovo remake diretto da Robert Eggers