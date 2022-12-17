Titanic, Jack poteva salvarsi? James Cameron e la scienza mettono fine alla discussione

C’è vita nell’universo? Cosa c’è dopo la morte? Jack poteva salvarsi alla fine di Titanic? Sono queste alcune delle più grandi domande ancora avvolte dal mistero, ma quantomeno per la terza a breve avremo finalmente una risposta.

James Cameron è stufo di sentirsi rinfacciare quel presunto “buco di trama” alla fine del suo kolossal ed ha chiesto aiuto alla scienza per dirimere la questione una volta e per tutte. Come annunciato al The Toronto Sun durante la promozione di Avatar – La Via dell’Acqua, il regista ha documentato scientificamente la questione in uno speciale che arriverà nei prossimi mesi.

«Abbiamo fatto uno studio scientifico – ha raccontato – Per chiudere del tutto la questione e piantargli un paletto nel cuore una volta per tutte». Cameron poi ha aggiunto: «Da allora abbiamo svolto un’analisi forense con un esperto in ipotermia che ha riprodotto la zattera del film e faremo un piccolo speciale che uscirà a febbraio».

Il periodo di uscita non è causale: a San Valentino del 2023 Titanic tornerà nelle in una speciale versione restaurata in 4K. Forse per questo James Cameron ha voluto mettersi al riparo, per evitare che un’orda di nuovo pubblico si mettesse a fare “le pulci” sulla stessa scena: «Abbiamo preso due stunt con la stessa massa di Kate [Winslet] e Leo [DiCaprio] e gli abbiamo messo dei sensori fuori e dentro, li abbiamo messi in acqua ghiacciata per vedere se potessero sopravvivere attraverso vari modi».

Il regista ha già spoilerato la risposta ed è la stessa che sostiene da anni: «Non c’era modo per cui potessero sopravvivere tutti e due. Solo uno poteva farcela». Il che non sarebbe solo scientificamente accurato ma anche perfetto ai fini del film: «Jack doveva morire, è come in Romeo e Giulietta. È un film sull’amore, il sacrificio e la mortalità». Un paragone che aveva già usato nel 2019 durante un’intervista alla BBC, definendo “stupida” la discussione sul destino del personaggio.

Adesso però ha voluto mettere la parola fine alla questione: «Magari dopo 25 anni, non dovrò più averci a che fare» ha aggiunto il regista di Titanic. Basterà davvero a convincere i più scettici?

Foto: MovieStills

Fonte: Toronto Sun