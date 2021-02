La storia è nota: Tutti i soldi del mondo era ormai bello che pronto, ma per via dello scandalo sessuale che ha colpito Kevin Spacey, Ridley Scott e il suo team hanno infine deciso di rimpiazzarlo con Christopher Plummer rigirando tutte le sue scene in fretta e furia.

Eppure, sorpresa sorpresa, sappiate che nel montaggio finale del film è rimasta un’inquadratura con Kevin Spacey! In particolare, trattasi del momento in cui vediamo Getty vestito di bianco scendere nel deserto: il viso dell’uomo non si vede, ma come confermato dallo stesso Scott, trattasi proprio di Kevin! Il motivo per cui l’autore non è riuscito a rigirare la sequenza? Beh, non c’era proprio tempo, e logisticamente parlando, tornare in quella location avrebbe richiesto ulteriore budget (dal canto suo, Plummer ha fatto ricorso allo schermo verde per i primi piani della scena).

Tutti i soldi del mondo, ricordiamo, esce oggi nelle sale italiane: voi lo andrete a vedere?

Fonte: BI