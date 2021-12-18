Universo DC: annunciata la data di arrivo del nuovo atteso eroe. Tutti i dettagli del suo esordio!

Warner Bros. ha annunciato un nuovo progetto che farà felici i fan dei cinecomic

Qualche mese fa, in occasione del DC FanDome, fiera annuale della DC Comics, è stato svelato il primo concept di un nuovo progetto con protagonista un eroe inedito per l’universo cinematografico prodotto dalla Warner Bros. Si tratta di Blue Beetle, che ha esordito nel mondo dei fumetti nel lontano 1940 e che ha visto avvicendarsi diversi alter ego negli anni.

Si tratta infatti di un eroe con numerosi poteri, che grazie alla scienza è in grado di combattere il crimine. Nella serie a fumetti, l’eroe entra anche a far parte della Justice League. Tuttavia è ancora presto per parlare di possibili legami tra l’eroe e il resto del DCEU, dal momento che le notizie certe hanno parlato non di un’uscita in sala ma sulla piattaforma streaming HBO Max.

Nelle ultime ore però sembra che gli Studios abbiano ripensato al piano di distribuzione del nuovo progetto targato DC e che abbia deciso di portare in sala le avventure di Blue Beetle. Ha inoltre definito una prima data per l’uscita del film, che ora è stata programmata per il 18 agosto 2023. Sarà inoltre il primo film dell’universo DC a presentare un eroe latino e sarà interpretato da Xolo Maridueña – conosciuto per aver recitato anche in Cobra Kai per Netflix. A dirigere il progetto sarà invece Angel Manuel Soto, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Gareth Dunnet-Alcocer.

Purtroppo al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul progetto e, come anticipato, esiste soltanto un concept legato al nuovo progetto targato Warner Bros., che al momento è alle prese anche con la realizzazione del nuovo film su Batman e ha già iniziato lo sviluppo anche di Batgirl – che invece dovrebbe arrivare sulla piattaforma streaming HBO Max.

Foto: Warner Bros.

