Chi interpreterà Wolverine nell’Universo Cinematografico Marvel? Sappiamo già che a seguito dell’acquisizione della Fox da parte della Disney, il mitico mutante artigliato tornerà presto sul grande schermo, e per quanto moltissimi fan continuino a volere Hugh Jackman, l’attore ha ormai più volte dichiarato che non ha assolutamente intenzione di tornare nel mondo dei cinecomic. Chi sarà, allora, a prendere il suo posto? C’è chi fa il nome di Scott Eastwood, e chi di Tom Hardy, ma sappiate che online è arrivata una petizione assurdissima di alcuni appassionati convinti che l’unico possibile sostituto di Jackman sia… Danny DeVito!

Spiega la richiesta: «L’unico uomo capace di prendere il trono dopo Hugh Jackman. Crediamo che se Wolverine debba fare un’apparizione nell’Universo Cinematografico Marvel, allora l’unico uomo capace d’interpretarlo è Danny DeVito». La petizione punta a raccogliere almeno 15.000 firme, e sappiate che al momento ne ha già oltre 11.200, e il numero è in costante aumento di minuto in minuto.

A sorgere, però, è un enorme dubbio: la gente che ha firmato l’ha fatto per puro divertimento e mero scherzo, oppure c’è chi davvero vede DeVito come possibile Wolverine? Perché a questo punto, non lo sappiamo davvero più: ognuno ha i suoi gusti e le sue preferenze, e chi siamo noi per sindacare il giudizio di una persona che vede DeVito come nuovo Logan? Il nostro, tra l’altro, non è certamente nuovo nel mondo dei cinecomic, dato che negli anni ’90, ci ha regalato uno dei più iconici villain mai visti sul grande schermo, e stiamo chiaramente parlando del Pinguino di Batman – Il ritorno. Certo, però, è che fisicamente continua a rimanere l’attore più lontano che si possa immaginare come Wolverine, a meno che non si tratti di una voluta parodia!

Insomma, che ne pensate in proposito? Se anche voi volete partecipare a questo “gioco”, potete firmare la petizione QUI.