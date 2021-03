Tante le notizie sul mondo del cinema arrivate nel corso dello scorso anno, ma la più esplosiva di tutte, escludendo i casi scatenati dallo scandalo Harvey Weinstein, riguarda certamente l’acquisizione della 21st Century Fox da parte della Walt Disney. Stando alle ultime speculazioni, l’accordo sarà ufficialmente approvato nei prossimi mesi, e i primi a esserne eccitati, chiaramente, sono i fan dei cinecomic, dato che questo significa che i diritti su personaggi quali gli X-Men, Deadpool, o i Fantastici 4 andranno finalmente ai Marvel Studios.

Ora, ecco arrivare gli ultimi potenziali aggiornamenti in proposito. Stando a Brent Andrew di Comic Genre, che giura di aver recentemente partecipato a un incontro con alcuni lavoratori della Fox, l’imminente X-Men: Dark Phoenix di Simon Kinberg segnerà definitivamente l’epilogo di tutta la X-Men Universe costruita dalla major in questi anni. Dal canto suo, infatti, Kevin Feige (presidente dei Marvel Studios), sta ormai raccogliendo i personaggi Marvel della Fox come fossero figurine, iniziando a pianificare il loro ingresso in Casa Disney per la fase 4 dell’UCM.

La news è priva di conferme ufficiali, quindi prendetela semplicemente come un rumor (ovvero: con le dovute pinze), anche se per come stanno le cose, non è proprio difficile crederci, nonostante Feige abbia più volte affermato di non starsi ancora occupando della transizione Fox-Disney. La domanda, poi, sorge automaticamente: chissà se i Marvel Studios abbiano intenzione di sostituire gli interpreti dei character che si prenderanno dalla X-Men Universe? La risposta più ovvia sarebbe un sì, ma al momento, è davvero molto dura immaginarci un Deadpool che non sia Ryan Reynolds o un Magneto che non sia Michael Fassbender, non trovate anche voi?

La Fox, ricordiamo, è attualmente ancora al lavoro sulla post-produzione di Dark Phoenix, ma dovrebbe facilmente riuscire a finire in tempo per la data di release prevista a febbraio del 2019. Nel suo stellare cast: Tye Sheridan (Ciclope), Jessica Chastain (Smith), Jennifer Lawrence (Mystique), James McAvoy (Professor X), Michael Fassbender (Magneto), Sophie Turner (Jean Grey / Fenice), Alexandra Shipp (Tempesta), Evan Peters (Quicksilver), Nicholas Hoult (Bestia), Kodi Smit-McPhee (Nightcrawler), Scott Sheperd (Dottor John Grey), e Tyler Elliot Burke (Genosha Sentry). Non ancora confermati al 100%, invece, sono le presenze di Olivia Munn (Psylocke), Evan Jonigkeit (Toad), e Gregg Lowe (Ink).

Per quanto riguarda i Marvel Studios, i nostri si stanno preparando all’uscita nelle sale di Avengers: Infinity War, a cui seguiranno poi Ant-Man & The Wasp e Avengers 4. Quest’ultimo, in particolare, segnerà ufficialmente la chiusura della Fase 3 dell’UCM.

Fonte: Comic Genre