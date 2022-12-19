Avatar, muore d’infarto mentre guarda La Via dell’Acqua. E secondo i medici c’entra anche il film

Il sequel di James Cameron sarebbe una delle cause che hanno portato alla tragedia

Dall’altra parte del mondo arriva una notizia tragica in relazione all’uscita nelle sale di Avatar – La Via dell’Acqua. Un uomo sarebbe morto d’infarto mentre si trovava in sala per vedere il sequel di James Cameron e, stando a quanto riportano le fonti locali, per i medici proprio il film avrebbe giocato una parte importante nella cosa.

Come riportano Hindustan Times e altri portali locali, la vicenda è accaduta in questi giorni a Kakinada, città da 289.920 abitanti e capoluogo del distretto del Godavari Orientale, nello stato federato dell’Andhra Pradesh. Qui, un uomo identificato come Lakshmireddy Srinu si è recato al cinema per vedere Avatar 2 assieme al fratello, ma a circa metà film è occorsa la tragedia.

Srinu avrebbe iniziato a sentirsi male: il fratello ha allertato subito i soccorsi ed è stato così portato al Peddapuram Government Hospital, dove tuttavia i medici non sono riusciti a salvargli la vita. A sorprendere sono le testimonianze dei medici locali che, secondo le fonti, non escludono che il film di James Cameron possa c’entrare qualcosa con quanto accaduto all’uomo, padre di due figli. Naturalmente non può esserne considerato la causa diretta, ma per i medici intervistati dai media locali un fattore l’hanno giocato.

Il dottor Sanjeev Gera del Fortis Hospital citato dall’Hindustan Times, per esempio, ha dichiarato che, soprattutto nell’epoca post Covid, non è raro vedere casi di forte infiammazione dei vasi sanguigni. Una condizione che può essere peggiorata dallo stress o dall’aumento della pressione sanguigna – ovvero quello che è accaduto in questo caso. Sinru, guardando Avatar 2, si sarebbe emozionato così tanto che le arterie del suo cuore ne sarebbero rimaste danneggiate e da qui l’infarto.

Anche per il dottor Pradeep Kumar D. l’agitazione dovuta alla visione del film può aver aggravato una condizione di salute già delicata. Il fratello della vittima ha dichiarato che l’uomo soffriva già di pressione alta, tuttavia «La morte potrebbe essere dovuta a un problema alle coronarie o all’attivazione di un’aritmia attraverso l’agitazione» ha detto il medico.

Curiosamente, non è il primo caso di cronaca legato ad Avatar 2. Nei giorni scorsi Variety è tornato ad intervistare un gruppo di persone che affermano di aver sofferto di post-Avatar depression, una condizione scaturita proprio dalla visione del primo film di James Cameron.

Fonte: Hindustan Times