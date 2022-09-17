Constantine, annunciato un nuovo sequel con protagonista Keanu Reeves! I dettagli

17 anni dopo, riecco Constantine! Il celebre personaggio dei fumetti e protagonista di un film con Keanu Reeves è pronto a tornare: Warner Bros. è al lavoro su un sequel diretto e per l’occasione ha riunito la vecchia squadra legata alla pellicola originale.

Per la gioia dei fan, Keanu Reeves torna nei panni dell’occultista cacciatore di demoni che ha fatto la sua comparsa per la prima volta nella serie Swamp Thing #2 del 1988, per poi ottenere una serie tutta sua intitolata Hellblazer a partire dallo stesso anno. È uno dei personaggi di punta della Vertigo/DC Comics e il film del 2005 è considerato un cult del genere.

Oltre a Keanu Reeves, tornerà anche il regista Francis Lawrence (Io sono Leggenda, gli ultimi 3 film della saga di Hunger Games). A scriverlo sarà il celebre sceneggiatore Akiva Goldsman e nella produzione sarà coinvolta anche la Bad Robot’s di J.J. Abrams, riferisce Deadline.

Alla sua uscita, nel 2005, il film Constantine aveva incassato circa 200 milioni di dollari nel mondo: il personaggio si ritrova in mezzo ad una battaglia tra l’arcangelo Gabriele e Lucifero e si sacrifica per salvare Isabel (Rachel Weisz). Viene tuttavia riportato in vita dal Diavolo, infastidito dal fatto che sia riuscito a garantirsi un posto in Paradiso e nella speranza che il cacciatore danni la sua anima un’altra volta.

Nel recente passato, non sono mancate le news sul franchise: nel 2021 era stata annunciata una nuova serie tv dopo quella con Matt Ryan andata in onda tra il 2014-15. Lo stesso attore aveva interpretato Constantine in Arrow e Legends of Tomorrow, ma il nuovo show avrebbe dovuto incentrarsi su una versione più giovane del personaggio.

Inoltre, solo pochi mesi fa era circolata voce che per questa serie HBO Max fosse stato adocchiato un nuovo attore, ovvero Sopé Dìrísù (Gangs of London e Humans). Un rumor che finora non ha trovato conferme. L’unica certezza ora è che, dopo aver ripreso a quasi 20 anni di distanza il ruolo di Neo nella saga di Matrix, Keanu Reeves torna a visitare un altra fetta del suo passato.

Foto: MovieStills

Fonte: Deadline