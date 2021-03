Non manca molto all’arrivo di Deadpool 2 nelle sale: il film con Ryan Raynolds nei panni del Mercenario chiacchierone di casa Marvel sarà al cinema a partire dal prossimo 15 maggio.

Negli ultimi giorni si sono rincorse diverse notizie relative al sequel: la prima riguardava la possibile esclusione di T.J. Miller dai capitoli futuri del franchise (e infatti l’attore che interpreta Weasel non appare nemmeno in questo nuovo poster promozionale), mentre vi abbiamo anche aggiornato su uno dei record che il film ha battuto ancor prima di uscire, ovvero la presenza del Parental Warning per i contenuti non adatti ai minori ,

Oggi quindi vi aggiorniamo con un nuovo, magnifico poster con cui 20th Century Fox si prepara al lancio del cinecomic. Innanzitutto una menzione particolare va alla scelta della grafica, in perfetto stile Drew Struzan: celebre artista che ha realizzato locandine di cult come Star Wars, Ritorno al futuro, Indiana Jones e Rambo (solo per citarne alcune). E che, più di recente, era stato anche celebrato attraverso la locandina del kolossal di Spielberg Ready Player One.

Inoltre, in perfetto stile Deadpool, il poster (che trovate qui sotto) si prende gioco di Logan, riportando in alto la scritta: “Dagli studios che hanno ucciso Wolverine“.

Deadpool 2 è diretto da David Leitch (John Wick, Atomica Bionda) su una sceneggiatura scritta da Rhett Reese, Paul Wernick e lo stesso protagonista Ryan Reynolds.

Qui la breve sinossi del film:

Deadpool sta venendo di nuovo, ma questa volta non è da solo: in questo secondo capitolo, il supereroe più dissacrante del mondo Marvel creerà un nuovo team, l’X-Force, con l’obiettivo di proteggere un misterioso ragazzino da Cable, un agguerrito mutante venuto direttamente dal futuro per ucciderlo.

