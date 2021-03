Lucca Comics & Games, nell’edizione speciale Lucca Changes, è sbarcato anche sulla Rai: in un momento difficilissimo per le manifestazioni culturali, la TV e la Radio pubbliche italiane sono scese in campo per supportare il community event più importante d’Europa dedicato al fumetto, al gioco, al videogioco, all’animazione, alle serie TV e all’immaginario fantasy. Rai è diventato quindi uno dei luoghi attraverso il quale “partecipare” alla manifestazione, anche a distanza. E ora una grande parte del programma rimane disponibile a chi non l’avesse ancora esplorato sulla piattaforma di Raiplay.

Lucca Comics & Games su Raiplay

RaiPlay ospita infatti una sezione creata ad hoc per l’evento con contenuti inediti e una programmazione della migliore offerta Rai che farà compagnia a tutti gli appassionati fino a fine febbraio 2021, quindi anche durante tutto il periodo natalizio. Fra i contenuti speciali, su Raiplay sono disponibili quindici originals: l’evento realizzato a Lucca “A spasso con Walt Special Edition”; “Lucrezia Forever!”, lo spettacolo inedito di Graphic Novel Theatre che avvicina il linguaggio del fumetto a quello del teatro; “La Cena delle Voci”, un incontro con sei doppiatori che raccontano le voci dei grandi personaggi delle serie e dei film; un’intervista a Go Nagai, il creatore di “Mazinga”; un’intervista a alla figlia del mangaka Kazuo Kamimura nel ricordo dell’artista il cui Lady Snowblood ha ispirato Quentin Tarantino nel suo film Kill Bill; un’intervista a Makoto Tezuka, figlio del genio del Manga, su film Barbara di cui è regista, tratto dall’omonimo manga del padre; un mini-doc che racconta Lucky Luke, che si evolve da autore ad autore per venire amato da nuove generazioni di lettori. E poi ancora un mini-doc per Raccontare la vita degli altri – Biografie a fumetti: Jérémie Royer disegnatore di Il giovane Darwin e Emilie Plateau disegnatrice di Nera – La vita dimenticata di Claudette Colvin (vincitore Premio Andersen) ci invitano nel loro atelier di Bruxelles, e ci parlano dei loro rispettivi lavori e delle tecniche e materiali che hanno utilizzato; un incontro con Luca Beatrice e Paolo Barbieri che accompagneranno il pubblico a conoscere i Maestri del Fantastico (gli illustratori “fantasy”, italiani e internazionali, sono gli eredi di una lunga tradizione che ha dato forma nei secoli a centauri, draghi e sirene, la stessa tradizione che ha visto le gesta di illustri predecessori come Bosch, Blake, Bruegel, Dalì, Escher e molti altri); un approfondimento con Andrea Angiolino sulla Storia del Gioco; un’intervista con il “Maestro dei Draghi” Ciruelo: a life in Art; la celebrazione di Halloween con il mangaka horror Junji Ito; una live performance del giovane talento giapponese Nagabe; e infine un documentario sul Teatro Kabuki.

I film e i documentari

In esclusiva per RaiPlay anche sette documentari prodotti per le edizioni precedenti di Lucca Comics & Games che hanno come protagonisti alcuni tra i nomi più importanti del mondo dell’illustrazione, da Emil Ferris a LRNZ, passando per Sara Colaone, Davide Reviati, Adrian Smith e Alessandro Bilotta. Infine, dall’archivio di RaiPlay nella pagina dedicata a Lucca Comics & Games fino ai primi mesi del 2021, una serie di film, documentari, serie tv, film di animazione. Tra i titoli The Hateful Eight di Quentin Tarantino, Per un pugno di dollari di Sergio Leone, Gods of Egypt, Il labirinto del Fauno, Lo chiamavano Jeeg Robot, The Imitation Game, Addio fottuti musi verdi dei The Jackal.

Le serie tv

Tra le serie disponibili su Raiplay nella sezione LC&G anche Stalk, la serie francese esclusiva RaiPlay su un giovane programmatore che mette a punto un sistema per spiare i suoi compagni di università che lo hanno umiliato; Into the Dark, la serie horror antologica esclusiva RaiPlay, prodotta dalla celebre Blumhouse, con dodici film che declinano i temi del cinema dell’orrore in dodici modi diversi, ognuno legato ad una festività dell’anno; Lo straordinario mondo di Zoey, un’altra esclusiva di RaiPlay, che racconta di Zoey, una ragazza che grazie ad uno strano potere riesce a sentire le emozioni delle persone attraverso le canzoni. E poi Il molo rosso, dallo sceneggiatore de La casa di carta Alex Pina; Mash-up!, la webserie esclusiva RaiPlay prodotta dai The Jackal; Il fiuto di Sherlock Holmes di Hayao Miyazaki; i documentari Philip K. Dick, una biografia del genio della fantascienza; Sherlock Holmes vs. Conan Doyle e Agatha Christie vs. Hercule Poirot, due documentari che raccontano due geni del giallo attraverso i protagonisti dei loro libri; Roald Dahl – Per ridere e per piangere, monografia dedicata a uno degli autori per ragazzi più popolari in tutto il mondo; i film di animazione Masha e Orso, La Pimpa, Barbapapà, Topo Gigio, Gino il pollo, Winx, Huntik, Martin Mystère.

Lucca Comics & Games, gli speciali

Sempre su Raiplay è possibile rivedere tre speciali andati di Wonderland andati in onda su Rai 4, tra i quali, in esclusiva assoluta, i Lucca Comics & Games Awards ai migliori fumetti e giochi italiani, e il racconto di questa particolare edizione del festival con interviste, clip, appuntamenti e cronache degli eventi. Anche Rai Cultura ha affrontato i temi di Lucca Changes in una puntata speciale di Terza Pagina, il talk culturale condotto da Licia Troisi che ha indagato la storia e l’influenza sull’Occidente dei fumetti giapponesi, dai libri di illustrazioni nipponici del XVIII secolo, passando per Hokusai, fino alle molteplici incarnazioni contemporanee. Fra gli ospiti Alessandro Masi, segretario generale della Società Dante Alighieri, Emanuele Bevilacqua, docente universitario e giornalista, Federica Gentile, autrice e conduttrice radiotelevisiva, Antonio Monda da New York e Arnaldo Colasanti con la consueta rubrica “Dritto e Rovescio”.