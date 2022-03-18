Tom Hiddleston, nozze in arrivo per la star? I fan notano un dettaglio “importante” durante l’ultimo red carpet

Lo scorso ottobre Tom Hiddleston ha attirato l’attenzione degli esperti di cronaca rosa presentandosi ai Tony Awards 2021 assieme alla nuova fidanzata, la collega Zawe Ashton e rendendo dunque ufficiale la loro relazione. Precedentemente infatti erano già stati avvistati insieme ad Ibiza, ma fino alla citata cerimonia si poteva parlare soltanto di rumor.

Oggi la coppia torna a far parlare di sé grazie alle ultime indiscrezioni condivise da ET, portale online che ha parlato di nozze in arrivo per i due. A far ben sperare è stato il loro ultimo avvistamento pubblico, in occasione dei British Academy Film Awards (BAFTAs). Più di qualcuno, fa sapere il sito, ha notato un importante anello di diamanti al dito dell’attrice e da quel momento è esploso il gossip. Ovviamente al momento si tratta solamente di rumor e nessuno dei due ha ancora confermato (ma nemmeno smentito) la notizia.

QUI IL DETTAGLIO DELL’ANELLO AL DITO DELL’ATTRICE

La Ashton, classe 1984, è nota per aver debuttato nel mondo del teatro grazie all’Othello di Shakespeare, ma ha anche lavorato sia al cinema che in televisione. Tra i suoi lavori più celebri si ricordano l’ultima stagione di The Handmaid’s Tale ma anche Animali Notturni e Velvet Buzzsaw.

Hiddleston, invece, è pronto non solo a tornare nei panni di Loki per la seconda stagione della serie dedicata al Dio dell’Inganno (di cui la prima è disponibile su Disney+), ma sarà anche nel cast de Il serpente dell’Essex, un nuovo progetto prodotto da Apple TV+ e diretto da Clio Barnard su una sceneggiatura di Anna Symon. L’attore, protagonista dello show, reciterà al fianco di Claire Danes, Frank Dillane, Clémence Poésy e Hayley Squires.

