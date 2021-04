Sarà un Natale pieno di cartoni animati e divertimento il Natale su Cartoon Network (607 di Sky), Boomerang (canale 609 di Sky), Boing (40 del DTT) e Cartoonito (46 del DTT). I canali più amati dai bambini si preparano a festeggiare il momento più magico dell’anno con una programmazione speciale dedicata a tutta la famiglia, con tanti show in Prima TV assoluta e una selezione dei programmi più amati.

Natale su Cartoon Network

Il Natale su Cartoon Network (canale 607 di Sky) inizierà con una attesissima novità: dal 20 dicembre infatti arriverà in Prima TV assoluta Il diario di Darwin, lo spin-off della serie cult Lo straordinario mondo di Gumball, di cui trovate più informazioni qui.

Dal 22 dicembre al 6 gennaio andranno in onda inoltre maratone con i protagonisti delle serie più amate e divertenti. Tanti episodi a tema tratti dagli show più celebri, tra questi: Teen Titans Go!, Victor e Valentino, Gumball, We Bare Bears – Siamo solo orsi e Craig. Ad arricchire la programmazione ci sarà inoltre l’appuntamento cinematografico: tutti i giorni alle 18.50 andranno in onda tanti imperdibili film come: Lego Batman e i problemi di famiglia, Scooby-Doo! Fantasmi a Hollywood, Justice League VS Bizarro League, Regular Show: The Movie, Over the Garden Wall e le puntate speciali di Adventure Time – Passato, presente e futuro e Teen Titans Go! L’isola e Il giorno in cui.

Boomerang

Anche Boomerang (canale 609 di Sky) è pronto a festeggiare insieme ai piccoli spettatori: dal 21 dicembre al 12 gennaio, è in arrivo una programmazione unica all’insegna della magia, dell’allegria e della spensieratezza. In calendario una selezione di episodi a tema natalizio tratti dagli show più celebri, come Tom & Jerry, i Looney Tunes, Bunnicula, Scooby-Doo e molti altri. Non mancheranno, inoltre, alle 8.05 e alle 14.20, i classici film natalizi, da Tom & Jerry i piccoli aiutanti di Babbo Natale a Tom & Jerry: Willy Wonka e la fabbrica di cioccolata, Looney Tunes: Canto di Natale, Scooby-Doo e il fantasma rosso e Tom & Jerry: La favola dello schiaccianoci. Una selezione di grandi classici dell’animazione capaci di far sognare e divertire tutta la famiglia.

Boing

Su Boing (canale 40 del DTT) il Natale è a misura di teen con la famiglia Diaz di Harley in mezzo, la serie live action con protagonista Jenna Ortega. Il 20 dicembre alle 19.50 approderà infatti in esclusiva Prima TV free l’episodio speciale della 3° stagione Stuck At Christmas. Ogni Natale la nonna invita l’intera famiglia nella sua casa in Florida per trascorrere le vacanze natalizie e, puntualmente, Harley e gli altri si inventano improbabili scuse pur di non dover affrontare un viaggio così lungo. Quest’anno però, le cose andranno diversamente. I Diaz dovranno affrontare numerose avventure e peripezie per raggiungere Abuela in tempo per il pranzo di Natale…Una serata leggera e divertente in puro stile Boing!

Cartoonito

Due grandissime novità attendono i più piccoli su Cartoonito (canale 46 del DTT) durante questo Natale. Approderanno infatti sul canale due nuovissimi show in Prima TV assoluta! Si tratta di due titoli di cui vi abbiamo già parlato ovvero Whiskey e i suoi amici (dal 23 dicembre tutti i giorni alle 8.25) e di Pingu (dal 31 dicembre tutti i giorni alle 18).

Ma anche qui non manca il grande cinema per famiglie. Durante la settimana dal 16 al 22 dicembre andrà in onda una selezione di lungometraggi per trascorrere insieme serate divertenti, in attesa delle vacanze invernali. L’appuntamento è alle 20.40. Si comincia il 16 dicembre con Koala Kid, il 17 sarà la volta di Picchiarello, il film diretto da Alex Zamm e prodotto dagli Universal Animation Studios, ispirato al celebre personaggio dei cartoni animati, conosciuto e amato da grandi e piccini. Si prosegue il 18 dicembre con I Puffi – Viaggio nella foresta segreta: in una veste completamente nuova, gli spettatori potranno seguire le avventure dei Puffi coinvolti in un’appassionante ricerca all’interno di una foresta popolata da creature magiche. Il 19 dicembre andrà in onda Stuart Little 2, diretto da Rob Minkoff, il 20 Un Natale da salvare e il 21 dicembre Il magico sogno di Annabelle, di Roy Wilson.

A chiudere la programmazione il 22 dicembre il divertentissimo speciale L’Era Natale, il cortometraggio del 2011, diretto da Karen Disher. Si tratta della continuazione del film L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri e racconta lo spassosissimo e avventuroso Natale dei mitici protagonisti Manny, Sid e Diego.

Pronti per il Natale su Cartoon Network, Boomerang, Boing e Cartoonito? Quali cartoon attendete di più?