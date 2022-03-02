Che cosa guardare: serie tv e film da non perdere. Grandi classici e novità

Che cosa guardare: serie tv e film da non perdere. Tra grandi classici e novità

Che cosa guardare? Quante volte vi siete fatti questa domanda, intenti a cercare un nuovo contenuto da visionare sulle piattaforme streaming? O dando uno sguardo alla programmazione cinematografica?

Questa guida vi sarà di grande aiuto in tal senso. Qui, infatti, troverete qualche interessante spunto sui titoli di serie tv e film tra cui scegliere, sia nuove uscite che grandi cult, così da non farvi cogliere impreparati e perdere tempo prezioso in ricerche infinite e, spesso, deludenti.

Che cosa guardare serie tv: i grandi classici

Quali sono le migliori serie che dovrebbero essere viste almeno una volta da ogni appassionato? Al di là dei gusti di ciascuno di noi, ci sono alcuni titoli di cui non è accettabile ignorare l’esistenza. Quindi, sia che abbiate appena iniziato il vostro viaggio in questo sconfinato ed entusiasmante mondo, sia che tale amore vada avanti oramai da svariati anni, ecco le serie tv che non potete assolutamente perdervi!

Partiamo con Friends, serie comica per antonomasia, i cui protagonisti hanno recentemente dato luogo a una storica reunion che ha commosso i fan di tutto il mondo. La serie segue le vicende di un gruppo di amici nel corso di dieci stagioni.

Proseguiamo con un altro titolo storico: Lost. Sei stagioni da seguire attentamente, perché sarà facile perdersi nell’intreccio della sua appassionante trama. Tra le novità più recenti, c’è chi ha visto in Manifest – serie salvata e rilanciata da Netflix – il suo erede. Al centro di Lost, i sopravvissuti a un disastro aereo che si ritroveranno su un’isola apparentemente deserta, lì saranno costretti a fare i conti con se stessi e con diversi eventi inspiegabili.

Tra le serie tv imperdibili non potremo non citare Breaking Bad, con Bryan Cranston e Aaron Paul nei panni rispettivamente di Walter White, un professore di chimica malato di cancro, e Jesse Pinkman, un suo ex studente. I due metteranno su un traffico di metanfetamina prodotta da loro stessi. Tra gli innumerevoli premi vinti da questa serie, si contano ben sedici Emmy Awards e due Golden Globe.

Passando al genere fantasy, Il Trono di Spade è sicuramente tra i titoli più iconici. Otto stagioni da guardare tutte d’un fiato!

E ancora, tra i titoli storici segnaliamo: Buffy – L’ammazzavampiri; Dexter; Dr. House; Prison Break; Gomorra.

Che cosa guardare serie tv: le migliori del 2021

Passiamo ora ai titoli più interessanti tra le novità approdate sulle piattaforme di recente.

Anna

È uno dei titoli rivelazione dell’anno appena trascorso. Creata da Niccolò Ammaniti, basata sul suo omonimo romanzo del 2015, è composta da sei episodi. La trovate su Sky e Now.

Anna è ambientata in una Sicilia distopica, dove un virus – noto come La Rossa – ha sterminato tutti gli adulti. Qui una giovane ragazza, interpretata dall’esordiente Giulia Dragotto, scelta fra oltre duemila candidate, dovrà lottare per la propria sopravvivenza e quella del fratello Astor. Una fiaba dark – affascinante e violenta – capace di catturare lo spettatore dal primo all’ultimo minuto.

Scene da un matrimonio

Creata e diretta da Hagai Levi, vede protagonisti Oscar Isaac e Jessica Chastain nei panni di Jonathan e Mira, una coppia americana alle prese con le difficoltà del matrimonio. Questa miniserie in cinque episodi – presentati in anteprima alla 78esima edizione del Festival di Venezia – è il remake dell’omonima miniserie svedese del 1973 di Ingmar Bergman. Per le loro performance, Isaac e Chastain hanno ottenuto una nomination ai Golden Globe. Anche questa miniserie la trovate su Sky e Now.

Maid

Un’altra miniserie, stavolta targata Netflix. Uno dei titoli più apprezzati arrivati di recente sulla piattaforma streaming. Margaret Qualley è Alex, una giovane madre che decide di lasciare il fidanzato violento e spera di dare alla piccola Maddy e a se stessa un futuro migliore. Ma non sarà facile. Tra un sistema assistenziale pieno di falle e contraddizioni, le difficoltà economiche, una disfunzionale famiglia alle spalle, le battaglie in tribunale con l’ex compagno che cercherà di ottenere l’affido della figlia, la strada sarà tutta in salita e piena di ostacoli.

Un debutto da record. Nel primo mese, Maid ha infatti superato il precedente record segnato da La regina degli scacchi. Nel cast anche Andie MacDowell, nei panni della madre di Alex. MacDowell e Margaret Qualley sono madre e figlia anche nella realtà.

Se vi state chiedendo che cosa guardare, questo contenuto è sicuramente da mettere nella lista!

The Undoing – Le verità non dette

Nicole Kidman e Hugh Grant sono i protagonisti del thriller psicologico diretto da Susanne Bier. Lei è un’affermata terapeuta che vedrà la vita sgretolarsi sotto ai suoi piedi quando il marito, noto oncologo pediatrico, sparirà e verrà accusato di un brutale omicidio. Elena – interpretata da Matilda De Angelis -, la mamma di un compagno di scuola di Henry, il figlio dodicenne di Grace e Jonathan, viene ritrovata priva di vita nello studio del medico, brutalmente assassinata e sfigurata. Jonathan farà perdere le sue tracce, diventando il principale sospettato. Le certezze di Grace sulla sua innocenza inizieranno a vacillare, così come ogni sicurezza sul suo matrimonio e sull’intera vita che aveva condotto e costruito fino a quel tragico evento.

Omicidio a Easttown

Miniserie con protagonista Kate Winslet, che per questo ruolo ha ottenuto un Emmy, un Golden Globe e un Screen Actors Guild Awards. L’attrice premio Oscar interpreta Mare Sheehan, detective di una cittadina della Pennsylvania, le cui indagini su un caso di omicidio finiscono per intrecciarsi con le vicende della sua vita privata e le aspettative della comunità in cui vive, legate a imprese del suo passato.

Omicidio a Easttown è stata accolta positivamente da critica e pubblico, ricevendo ben sedici nomination agli Emmy, aggiudicandosene quattro. Tale successo ha aperto alla possibilità che ci sia una seconda stagione.

La stessa Kate Winslet non ha escluso di tornare nei panni della sua Mare Sheehan, eventualità che la renderebbe molto felice. L’attrice si è espressa in merito a un eventuale Omicidio a Easttown 2 sottolineando che, qualora il progetto andasse davvero in porto, non potrebbe non affrontare il tema della brutalità delle forze di polizia. Il riferimento è agli eventi più eclatanti accaduti, negli ultimi anni, in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, fatti che hanno portato a mobilitazioni in tutto il mondo.

Strappare lungo i bordi

Serie animata Netflix scritta e diretta da Zerocalcare, pseudonimo – per chi non lo sapesse – del fumettista italiano Michele Rech. I sei episodi che la compongono sono disponibili sulla piattaforma dal 17 novembre 2021. La trama è incentrata su Zerocalcare e i suoi due amici storici, Sarah e Secco, oltre all’immancabile armadillo, rappresentazione della sua coscienza. Tra flashback e il sarcasmo che contraddistingue il personaggio, gli spettatori viaggiano verso un finale che li lascerà senza parole.

Arcane

Un’altra serie animata targata Netflix. Basata sul celebre videogioco online League of Legends, è stata appena rinnovata per una seconda stagione. Nei primi nove episodi “due sorelle combattono sui fronti opposti di una guerra – leggiamo su Netflix – tra tecnologia magica, convinzioni antitetiche e le stridenti contraddizioni delle città di Piltover e Zaun”.

La serie è stata accolta positivamente dalla critica, sia per la storia che per la definizione dei personaggi, ma anche per il mix tra animazione disegnata a mano e l’utilizzo della CGI. Apprezzabile, inoltre, come la serie riesca ad attirare tanto gli appassionati del videogioco quanto spettatori che non ci hanno mai avuto a che fare. Tant’è che, a una settimana dal debutto, Arcane ha stabilito il nuovo record come serie più vista su Netflix.

WandaVision

Tra le nuove serie Marvel è stata quella più apprezzata. Creata da Jac Schaeffer, è incentrata sui personaggi dell’MCU interpretati da Elizabeth Olsen e Paul Bettany. La serie riprende dai fatti accaduti in Avengers: Endgame. Distrutta dalla perdita di Visione, Wanda decide di creare una realtà alternativa, ambientata negli anni ’50, dove Visione è ancora presente nella sua vita. Ma le sue scelte non saranno prive di conseguenze.

WandaVision ha inaugurato la Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe.

Che cosa guardare: Sex Education 3 e The Witcher 2

Nel 2021 sono uscite anche le nuove stagioni di due amatissime serie Netflix: Sex Education e The Witcher.

Nella terza stagione di Sex Education vediamo Otis alle prese con una nuova relazione, ma non con Maeve, bensì con la ragazza più popolare della scuola: Ruby. Eric, dal canto suo, sta ufficialmente con Adam; Jean Milburn aspetta un figlio da Jacob e i due decidono di vivere tutti insieme, ma per Ola e Otis non si tratterà di una convivenza semplice. Tutto questo mentre alla Moordale arriva una nuova preside, in seguito al licenziamento del preside Michael Groff, decisa a riportare ordine e disciplina nell’istituto a suon di divieti e discriminazioni. Non mancheranno, ovviamente, nuovi sviluppi nel rapporto tra Otis e Maeve.

La seconda stagione di The Witcher prende avvio dalla battaglia di Sodden e le sue conseguenze, con Yennefer data per morta e Geralt di Rivia intento a portare Ciri nel luogo più sicuro che conosce: Kaer Morhen, la roccaforte dei witcher. Ma Geralt dovrà difenderla da qualcosa di ben più pericoloso di chi le dà la caccia e dai mostri che popolano il Continente: il suo stesso potere. La serie è già stata rinnovata per una terza stagione.

Le imperdibili novità in arrivo su Netflix nel 2022

Il colosso dello streaming, lo scorso 3 febbraio, ha dato ai suoi abbonati un primo assaggio di quelle che saranno le novità cinematografiche in arrivo nel corso dell’anno sulla piattaforma. “Nuovi film ogni settimana”, così recita l’annuncio. Che cosa guardare? Tra queste pellicole originali prossime al debutto troveremo:

The Mother, con protagonista Jennifer Lopez nei panni di una spietata assassina. Un ruolo inedito per lei, nelle sale con la commedia romantica Marry Me – Sposami, insieme a Owen Wilson.

The Adam Project, action movie con Ryan Reynolds, Jennifer Garner e Mark Ruffalo, alle prese con i viaggi nel tempo e i lori effetti.

Ancora azione con The Gray Man, film diretto dai fratelli Russo e interpretato da Ryan Gosling e Chris Evans, nei panni di due ex colleghi nella CIA e ora acerrimi nemici. Nel cast anche Regé-Jean Page, il duca di Hastings di Bridgerton, la serie Netflix.

Jamie Fox sarà un cacciatore di vampiri in Day Shift, mentre Chris Hemsworth è protagonista in Spiderhead, ambientato in un futuro in cui i detenuti si prestano a terapie sperimentali in cambio di uno sconto di pena. Ancora Jamie Foxx in They Cloned Tyrone, dove indagherà su un misterioso piano governativo.

Grande attesa per Pinocchio in stop motion di Guillermo Del Toro, ma anche per il secondo capitolo di Henola Holmes, con Millie Bobby Brown ed Henry Cavill. Arriverà anche un altro sequel, Knives Out 2, con Daniel Craig che tornerà a indossare i panni del detective Benoit Blanc.

Halle Berry sarà protagonista in The mothership, film fantascientifico che la vedrà alla ricerca del marito, a un anno dalla sua scomparsa e dopo il rinvenimento, sotto la sua casa, di un oggetto non terrestre.

Ci sarà da ridere con Eddie Murph in You People e con Mark Wahlberg insieme a Kevin Hart in Me Time.

Viaggeremo nello spazio con Adam Sandler in Spaceman: un astronauta viene spedito ai confini della galassia alla ricerca di antichissime e misteriose polveri, mentre la sua vita terrestre sta andando in frantumi. Lontano dalla Terra, cercherà conforto in una voce, prima di scoprire a chi appartiene. Ritroveremo Sandler in Hustle, film sportivo in cui interpreta un esperto di basket che, dopo essere stato licenziato, avrà l’opportunità per riscattarsi in Bo Cruz, un giocatore dilettante che deciderà di preparare per far sì che possa entrare in NBA.

Ci immergeremo nelle atmosfere fantastiche grazie a Slumberland, dove una bambina si avventurerà in un mondo onirico alla ricerca di suo padre. Al suo fianco ci sarà un bizzarro fuorilegge, interpretato da Jason Mamoa. Charlize Theron e Kerry Washington ci porteranno in The School for Good and Evil, un istituto speciale dove i giovani vengono addestrati per diventare i buoni o i cattivi delle fiabe.

Nuovo film Netflix per Noah Baumbach, dopo Storia di un matrimonio: White Noise, dove torna a dirigere Adam Driver, protagonista della suddetta pellicola insieme a Scarlett Johansson. Questa volta l’attore farà coppia con Greta Gerwig, che lascerà la macchina da presta per rivestire qui i panni di interprete. Il film racconta la storia di una coppia la cui vita viene stravolta dalla comparsa di una nube tossica. Christian Bale sarà invece protagonista del thriller storico The Pale Blue Eye, ambientato negli anni ’30 del XIX secolo, dove un detective veterano (Bale) riceve l’incarico di indagare su una serie di omicidi. Ad aiutarlo c’è un giovane cadetto destinato a diventare un autore di fama mondiale: Edgar Allan Poe.

E ancora, che cosa guardare su Netflix nel 2022? Falling for Christmas, con Lindsay Lohan; End of the road, con protagonista Queen Latifah; We habe a gost, con Anthony Mackie, David Harbour e Jennifer Coolidge; The good nurse, con Eddie Redmayne nei panni di Charles Cullen, accusato di aver ucciso centinaia di pazienti nei suoi anni come infermiere; Luckiest Girl Alive, thriller con Mila Kunis, adattamento dell’omonimo romanzo di Jessica Knoll; Il Mostro dei Mari, film d’animazione.

Le nuove serie e i nuovi show da guardare su Amazon Prime Video

Il catalogo della piattaforma è in costante aggiornamento ed è difficile, di conseguenza, stare al passo con le novità e scegliere cosa guardare. Ecco, un piccolo recap.

Tra le migliori serie messe a disposizione degli abbonati nel corso dell’anno appena trascorso troviamo La ruota del tempo, serie fantasy con protagonista Rosamund Pike nei panni di Moiraine Damodred, un’Aes Sedai alla ricerca del cosiddetto Drago Rinato; per questo motivo si recherà in un villaggio nei Fiumi Gemelli, dove troverà quattro ragazzi e con loro inizierà un pericoloso viaggio, mentre oscuri nemici, con il medesimo obiettivo, daranno loro la caccia.

Da non perdere anche Nine Perfect Strangers, miniserie con Nicole Kidman che interpreta la misteriosa Masha, direttrice del resort Tranquillum House, dove nove perfetti sconosciuti trascorreranno dieci giorni con la promessa di rigenerare mente e corpo, messi a dura prova dalle fatiche della vita. Quello che si preannuncia come un soggiorno all’insegna del relax e della pace si rivelerà qualcosa di ben diverso.

I motivi per guardarla sono svariati, a partire dal cast, nel quale troviamo, oltre alla già citata Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Luke Evans e Michael Shannon. Il mistero che avvolge ogni episodio, unito ai costanti colpi di scena, sono altri elementi che terranno lo spettatore incollato allo schermo dall’inizio alla fine.

Altro titolo: Cruel Summer, teen thriller ambientato in una piccola città del Texas. La trama si dirama su tre archi narrativi – l’estate del 1993, quella del 1994 e la successiva del 1995 – partendo dalla sparizione di una ragazza. Un evento che sconvolge l’intera comunità locale, tutti tranne Jeanette Turner, la cui vita, da quel momento, cambierà radicalmente.

Sebbene non manchino le tipiche tematiche adolescenziali, questa serie è in grado di coinvolgere anche un pubblico adulto. Il successo avuto ha portato al rinnovo per una seconda stagione.

Dal genere thriller all’horror con Loro – Them: una famiglia afroamericana fugge dal Sud al Nord nell’America degli anni ’50, nella speranza di lasciarsi alle spalle le leggi Jim Crow e la segregazione razziale. Ma il quartiere di Los Angeles nel quale decidono di trasferirsi, abitato solamente da bianchi, non accoglierà i nuovi arrivati in maniera benevola. Presto la famiglia finirà per essere vittima di forze maligne, reali e non.

In Solos ogni episodio racconta aspetti diversi della vita e lo fa attraverso differenti personaggi, che ci trasportano in quello che appare come un viaggio nella profondità dell’essere umano. Ognuno con la sua storia che, però, in qualche modo appare legata al vissuto degli altri. Un cast stellare, tra cui spiccano i premi Oscar Morgan Freeman, Anne Hathaway ed Helen Mirren. Preparatevi a vivere intense emozioni!

Cambiando genere e passando alle docuserie, un altro contenuto che vi segnaliamo è Veleno. Basata sul libro Veleno. Una storia vera di Pablo Trincia, racconta la vicenda dei “diavoli della Bassa Modenese”, così come vennero definite alcune persone, appartenenti a una presunta setta che, oltre vent’anni fa, furono accusate di pedofilia e violenza. La miniserie ripercorre quei fatti in cinque episodi.

Tra i titoli che hanno maggiormente segnato la programmazione del 2021 di Prime Video troviamo anche The Ferragnez – La serie, che segue una delle giovani coppie più celebri del mondo. Ovvero quella formata dall’imprenditrice digitale Chiara Ferragni e il rapper Fedez, nome d’arte di Federico Lucia. I due raccontano le loro giornate, tra i rispettivi impegni di lavoro, l’essere genitori, gli amici, ponendo l’accento su quanto siano diversi l’una dall’altro e su come questo aspetto rappresenti la loro forza. Un docu-reality che intrattiene ma che, allo stesso tempo, fa anche riflettere, ridere ed emozionare.

Se sentite il bisogno di ridere, LOL – Chi ride è fuori è il contenuto che fa per voi. Ritroviamo Fedez, qui in veste di conduttore – o meglio host – di un game show. In cosa consiste questo gioco? Dieci comici devono condividere lo stesso spazio, una casa-teatro, per sei ore, in cui vige una sola regola: non possono ridere. Pena l’ammonizione e, alla seconda infrazione, l’eliminazione dal gioco. Ognuno può mettere in scena il suo repertorio comico con l’obiettivo di far ridere gli altri, in modo tale che si autoelimino.

A monitorare il corretto svolgersi del gioco, nella cosiddetta control room, ci sono l’host e il co-host, rispettivamente Fedez e Mara Maionchi nella prima stagione, sostituita da Frank Matano nella seconda, appena approdata su Prime Video. E voi, riuscireste ad arrivare sino alla fine o verreste subito eliminati? Mettetevi alla prova!

E adesso, non sapete ancora cosa guardare?