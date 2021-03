Cast: Demet Özdemir (Sanem Aydın), Can Yaman (Can Divit), Özlem Tokaslan (Mevkibe Aydın), Cihan Ercan (Muzaffer "Zebercet" Kaya), Öznur Serçeler (Leyla Aydın), Berat Yenilmez (Nihat Aydın), Birand Tunca (Emre Divit), Sevcan Yaşar (Aylin Yüksel), Anıl Çelik (Cengiz "Ceycey" Özdemir), Tuğçe Kumral (Deren Keskin), Ceren Taşci (Ayhan Işık), Sibel Şişman (Güliz Yıldırım), Tuan Tunalı (Metin), Ali Yağcı (Osman Işık), Asuman Çakır (Aysun Kaya), Oğuz Okul (Rıfat), Feri Baycu Güler (Melahat), Kimya Gökçe Aytaç (Polen), Ahmet Somers (Divit), Utku Ateş (Yiğit)

L’estate scorsa su Canale 5 è andata in onda la serie Tv turca Bitter Sweet – Ingredienti d’amore con protagonisti Özge Gürel (già vista in Cherry Season – La stagione del cuore) e Can Yaman. Quest’ultimo è diventato immediatamente famosissimo in Italia, tanto da venire ospitato nei popolari show C’è posta per te di Maria de Filippi e Live Non è la D’Urso.

A giugno l’attore torna sul piccolo schermo con DayDreamer – Le ali del sogno, intitolata in originale Erkenci Kus, una serie ancora più romantica e densa di intrighi della precedente. Scopriamo qui di seguito tutto quello che dovete sapere sulla serie Tv.

Daydreamer – Le ali del sogno

Come Bitter Sweet, anche DayDreamer è un serial Tv di origine turca trasmesso su Star Tv dal giugno 2018 ad agosto 2019 composto in originale da un’unica stagione di 51 puntate (da 2 ore circa ciascuna) divise in due parti. La prima è composta da 39 episodi, la seconda da 12 puntate. In Italia però ogni puntata, come già per altre serie turche, viene suddivisa in tre parti da circa 45 minuti ciascuna.

Di cosa parla DayDreamer

Come ogni serie turca che si rispetti DayDreamer è una storia d’amore ricca di suspense, intrighi e colpi di scena, oltre naturalmente a tantissimo romanticismo e, cosa che non guasta, tanto umorismo (sì, si ride e anche parecchio). Protagonisti sono Sanem Aydin (interpretata da Demet Özdemir), una ragazza di umili origini che non ha ancora un lavoro stabile e nessuna prospettiva per il futuro. Per questo i genitori vogliono farla sposare a un ragazzo del quartiere che la tormenta, ma lei proprio non ne vuole sapere. Così chiede aiuto alla sorella, che le trova un lavoro presso l’agenzia pubblicitaria presso cui è impiegata. Ed è proprio durante un evento in occasione del 40esimo anniversario dell’azienda che il suo destino si incrocia con quello di Can Divit (interpretato da Can Yaman). L’uomo, un fotografo di fama mondiale, è tornato a casa da un lungo girovagare per lavoro per accontentare il padre, proprietario dell’agenzia pubblicitaria Fikri Harika che sta poco bene e per questo vuole ritirarsi e lasciare l’impresa di famiglia ai figli Can ed Emre. Durante l’evento aziendale, che si svolge in una sala cinematografica, Can al buio scambia Sanem per la sua ragazza Polen e la bacia appassionatamente. Un bacio nato da un equivoco che però rimarrà impresso nella memoria di entrambi. Sanem inizierà la caccia all’uomo che le ha rubato il cuore mentre Can non riesce a dimenticare il profumo inebriante della ragazza.

Per i due ragazzi però non sarà facile riuscire a stare insieme. A mettere i bastoni tra le ruote della coppia ci pensa prima il fratello di lui Emre (interpretato da Birand Tunca), invidioso del fatto che il padre ha affidato a Can la guida dell’azienda e per questo complotta con la perfida fidanzata Aylin per trovare un modo per estrometterlo. Poi la fidanzata di Can, Polen, decisa a riprendersi l’amato a tutti i costi e, infine, il malvagio Fabri (interpretato da Özgür Özberk) che vuole costringere Sanem a cedergli il profumo che ha fatto innamorare Can. Per fortuna la coppia ha dalla loro parte la sorella di Sanem Leyla Aydin (interpretata da Öznur Serçeler), il loro forte legame infatti le porta ad aiutarsi nei momenti più difficili e a tirarsi fuori reciprocamente dai guai.

Cosa significa Erkenci Kus

Nella lingua originale la serie Tv si intitola Erkenci Kus, un titolo molto evocativo (molto più di quello italiano) perché significa letteralmente Early Bird, ovvero Uccello del mattino. Questo perché la protagonista Sanem sogna di diventare una scrittrice e di andare a vivere alle Galapagos e per questo ha appeso in camera un poster con degli albatros che significano per lei libertà. Ed è proprio un albatros quello che Can Divit ha tatuato sul petto. Il loro incontro era scritto nel destino!

DayDreamer trailer italiano

Qui sotto il promo di DayDreamer – Le ali del sogno trasmesso su Canale 5. In fondo al trailer potete trovare un videomessaggio di Can Yaman indirizzato a tutte le sue fan italiane.

DayDreamer dove vedere la serie Tv

Fino all’anno scorso era possibile vedere tutte le puntate di Erkenci Kus in originale sottotitolate in italiano su Youtube. Dopo l’acquisto della serie Tv da parte di Canale 5 i video sono stati tutti rimossi e ora, per vedere le avventure romantiche di Can e Sanem bisogna seguire le puntate in onda su Canale 5 a partire dal 10 giugno 2020, dal lunedì al venerdì dalle ore 14:45 alle ore 15:30.

Quante puntate sono?

La serie tv in originale è composta da 51 episodi da più di due ore ciascuna (tra i 120 e i 140 minuti). La durata fiume degli episodi non si sposa bene con le abitudini televisive degli italiani e per questo, come già accaduto con Bitter Sweet (da 26 a 80 episodi), ogni puntata viene divisa in tre parti della durata di circa 40-45 minuti ciascuno. Questo vuol dire che DayDreamer potrebbe essere composta in Italia da più di 150 episodi. Per il momento Canale 5 trasmetterà una sola puntata al giorno ma probabilmente nei mesi più caldi di luglio e agosto verrà trasmessa più di una puntata, così da essere sicuri di riuscire a terminare la serie Tv e a ripristinare il solito palinsesto entro metà settembre. Vi terremo aggiornati non appena avremo info più sicure in proposito.

DayDreamer streaming

Oltre che su Canale 5, tutte le puntate di DayDreamer potranno essere viste e riviste a piacimento grazie al servizio streaming di Mediaset Play (cliccate qui per vedere tutte le puntate a disposizione), dove sono tra l’altro ancora disponibili tutti gli episodi di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore.

DayDreamer Episodi

Qui sotto trovate tutti i riassunti degli episodi di DayDreamer. Per non spoilerare troppo verranno aggiornati i riassunti con una settimana di anticipo. Giusto per togliersi lo sfizio di sapere cosa succederà a breve ma senza togliersi il piacere di scoprire tutte le carte troppo presto… Attenzione però, trovate anche i link ai riassunti più “corposi”, per chi non ce la fa ad aspettare e vuole sapere nel dettaglio tutto quello che succederà nei prossimi episodi…

DayDreamer Personaggi

La storia della serie tv segue le vicende di due famiglie, quella dei Divit con i fratelli Can ed Emre, e quella degli Aydin con le sorelle Sanem e Leyla e i genitori Mevkibe e Nihat. Poi ci sono tantissimi personaggi di contorno, per lo più simpaticissimi e che sono i protagonisti delle scene più divertenti della serie.

Can Divit (Can Yaman)

Can è un fotografo di fama mondiale molto amante della natura che gira il mondo e il suo abbigliamento rispecchia molto la sua personalità. Molto attento alla famiglia, pur di aiutare il padre che desidera prendersi un periodo di riposo per motivi di salute, decide di abbandonare momentaneamente la professione per prendere la direzione dell’azienda di famiglia, la Fikri Harika, una delle più importanti agenzie di pubblicità di Istanbul. Pur avendo una ragazza “fissa”, non crede nei legami duraturi fino all’incontro con Sanem, di cui si innamora perdutamente dal primo bacio, quando sente il suo inconfondibile profumo. Pur sapendo subito che è lei la ragazza che ha baciato al buio del teatro, Can non rivela subito di essere il suo “albatros“, il soprannome con cui Sanem ha ribattezzato l’uomo misterioso baciato a teatro. Di Sanem e del suo profumo è da subito gelosissimo e il suo orgoglio e la sua avversione per le bugie gli impediscono spesso di trovare dei compromessi per stare con Sanem liberamente. È molto legato al fratello Emre, tanto da perdonarlo nonostante i grossi sbagli che compie pur di diventare il capo dell’azienda.

Sanem Aydın (Demet Özdemir)

Sanem è uno spirito libero – tanto quanto Can Divit – che sogna di diventare una scrittrice e di trasferirsi alle Galapagos. Pur di non essere costretta a sposare il vicino di casa Muzaffer (Muzo), che lei chiama simpaticamente Zebercet, decide di accettare un lavoro offerto dalla sorella Leyla nell’azienda di pubblicità della famiglia Divit. Di origini umili, i genitori posseggono un negozietto di alimentari nel quartiere. La sua migliore amica e confidente è Ayhan. Sanem è la ragazza più bella del quartiere ma è anche la più impulsiva e si mette spesso nei guai perché non pensa alle conseguenze delle sue azioni.

Leyla Aydın (Öznur Serçeler)

Leyla è la sorella maggiore di Sanem ed è fonte di orgoglio per la famiglia e per il quartiere. A differenza di Sanem, Leyla sa bene cosa vuole: avere successo nel lavoro e fidanzarsi con il suo capo Emre. Per questo non si accorge dei sentimenti di Osman, che tratta sempre e solo come un amico. Molto affezionata alla sorella, cerca sempre di appoggiarla in tutte le sue scelte.

Mevkibe Aydın (Özlem Tokaslan)

È la madre di Sanem e Leyla. È una donna forte e determinata, cuore pulsante del quartiere di cui finisce anche per diventare presidente. È una madre attenta e amorevole e un’ottima cuoca. È molto orgogliosa del successo lavorativo di Leyla ma ha un debole per Sanem alla quale perdona quasi tutto. Quando si arrabbia, si rifiuta di parlare.

Nihat Aydın (Berat Yenilmez)

È il padre di Sanem e Leyla, che adora e cerca di proteggere anche da loro stesse, anche se ha una netta preferenza per Sanem. Possiede da 40 anni il negozio di alimentari del quartiere. È un uomo onesto, calmo e dai forti principi morali. Tutta la sua vita gira attorno alla famiglia.

Emre Divit (Birand Tunca)

Fratello minore di Can, è a capo del lato finanziario dell’agenzia pubblicitaria di famiglia, mentre Can si occupa della creatività. Ha una relazione segreta con Aylin con la quale cospira per diventare il leader assoluto dell’azienda di famiglia. Sembra cattivo ma in realtà non lo è. Accecato dalla gelosia per il fratello, che è sempre stato il preferito dal padre, in realtà Emre deve solo trovare se stesso. Lo aiuterà nel suo percorso di crescita e redenzione la sua bella e leale segretaria Leyla.

Aylin Yüksel (Sevcan Yaşar)

È lei la cattiva numero uno della serie. Amante segreta di Emre, Aylin è una donna sempre ben vestita, molto ambiziosa e pur di ottenere ciò che vuole è disposta a qualsiasi cosa. Anche se illegale.

Ayhan Işık (Ceren Taşçı)

È la migliore amica di Sanem, anche se le due ragazze sono molto diverse. Ayhan è folle, sempre allegra e anticonformista. Inarrestabile, trova modi sempre originali per aiutare le persone. Orfana di genitori, tutta la sua famiglia è Osman, il fratello, di cui si prende molta cura aiutandolo anche nella sua macelleria.

Muzaffer Kaya – Zebercet (Cihan Ercan)

Innamorato di Sanem da tutta la vita, Muzaffer (chiamato dagli amici simpaticamente Zebercet) è molto emotivo ed esprime i suoi sentimenti nei modi più strani. Molto legato alla madre Aysun con la quale però spesso si trova in disaccordo. È praticamente la mascotte del quartiere e tutti gli vogliono molto bene.

Osman Işık (Ali Yağcı)

Osman è il fratello di Ayhan, alla quale fa anche da padre. Possiede una macelleria ed è considerato il ragazzo più bello del quartiere. Le ragazze fanno la fila davanti alla sua porta ma lui ha occhi solo per Leyla, che però lo vede solo come un amico. È una persona generosa e gentile. Grazie al suo bell’aspetto riuscirà a sfondare nel mondo dello spettacolo, professione che sceglie unicamente per essere degno dell’amore di Leyla.

Deren Keskin (Tuğçe Kumral)

È la direttrice creativa dell’azienda di pubblicità ed è una donna ambiziosa e di successo. Molto sicura di sé, ha una cotta per Can e cerca in tutti i modi di attirare la sua attenzione, ma senza successo. Deren è sempre molto attenta al suo aspetto, è elegante e attenta alla moda. Non sempre però tratta nel migliore dei modi i suoi sottoposti. Nonostante le apparenze ha un cuore d’oro e ama molto tutte le persone che lavorano con lei.

Cengiz Özdemir – Ceycey (Anıl Çelik)

Insieme a Muzaffer è uno dei personaggi più strambi della serie, ma sicuramente è il più colorato e divertente. Lavora come eterno tirocinante nell’agenzia di pubblicità di Can ed è conosciuto da tutti come CeyCey anche se il suo vero nome è Cengiz. Sa sempre tutto di tutti e odia i segreti perché non riesce a non rivelarli. Diventa uno dei migliori amici di Sanem quando la ragazza inizia a lavorare, aiutandola a districarsi tra mille difficoltà.

Güliz Yıldırım (Sibel Şişman)

Güliz lavora nell’agenzia pubblicitaria come assistente di Aziz, il papà di Can e Emre. Molto amica di CeyCey, ama molto i pettegolezzi. È una ragazza socievole, curiosa e allegra.

Metin (Tuan Tunali)

Amico d’infanzia di Can, Metin è l’avvocato dell’azienda di famiglia. È lui ad avvertire Can dei problemi del padre, sia di salute che finanziari. È un ragazzo dai buoni propositi ma che purtroppo ha un brutto tempismo. Ha una cotta per Deren.

DayDreamer Le voci italiane dei protagonisti

Questa la lista di tutti i personaggi e dei doppiatori italiani:

Demet Özdemir è Sanem Aydın (doppiata in italiano da Joy Saltarelli )

) Can Yaman è Can Divit (doppiato in italiano da Daniele Giuliani )

) Özlem Tokaslan è Mevkibe Aydın (voce italiana di Maddalena Vadacca )

) Cihan Ercan: Muzaffer “Zebercet” Kaya

Öznur Serçeler: Leyla Aydın (voce italiana di Ughetta d’Onorascenzo )

) Berat Yenilmez: Nihat Aydın

Birand Tunca: Emre Divit (in italiano doppiato da Leonardo Graziano )

) Sevcan Yaşar: Aylin Yüksel

Anıl Çelik: Cengiz “Ceycey” Özdemir (in italiano la voce è di Davide Albano )

) Tuğçe Kumral: Deren Keskin (voce italiana di Tatiana Dessi )

) Ceren Taşci: Ayhan Işık

Sibel Şişman: Güliz Yıldırım

Tuan Tunalı: Metin

Ali Yağcı: Osman Işık

Asuman Çakır: Aysun Kaya

Oğuz Okul: Rıfat

Feri Baycu Güler: Melahat

Kimya Gökçe Aytaç: Polen

Ahmet Somers: Aziz Divit

Utku Ateş: Yiğit

Özgür Özberk: Fabbri

DayDreamer Cast

Nel cast della serie Tv compaiono alcuni dei più acclamati attori turchi. Qui sotto scopriamo qualcosa di più su Can Yaman, Demet Ozdemir e gli altri…

Can Yaman (Can Divit)

Can Yaman, già conosciuto in Italia grazie alla serie tv turca andata in onda la scorsa estate Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, dà il nome anche al personaggi di DayDreamer Can Divit. Nato a Istanbul l’8 novembre 1989 da padre avvocato e madre professoressa di lettere, ha frequento il liceo italiano e per questo parla benissimo la nostra lingua (oltre al turco, naturalmente, al tedesco, all’inglese e allo spagnolo che ha iniziato recentemente a studiare). Si è laureato in giurisprudenza all’Università Yeditepe ma ha lasciato il praticantato da avvocato dopo solo sei mesi per inseguire la passione per la recitazione. Il suo primo ruolo (come personaggio minore) l’ha avuto nella serie Gönül İşleri (2014) dove interpretava il personaggio di Bedir. Il suo savoir faire, lo sguardo penetrante e le irresistibili fossette sulle guance, oltre a un grande talento per la recitazione, gli hanno fatto conquistare subito il ruolo da protagonista nella serie İnadına Aşk (2015) dove interpretava Yalın Aras, mentre nel 2016 ha avuto il ruolo di Tarık Çam in Hangimiz Sevmedik. Il successo, soprattutto internazionale, è arrivato però nel 2017 con Dolunay (da noi tradotta come Bitter Sweet – Ingredienti d’amore), nel ruolo dell’uomo d’affari glaciale Ferit Aslan che si scioglie per amore della cuoca Nazli (Özge Gürel). Ora è sul set, sempre con Özge Gürel, della serie tv Bay Yanlış (ovvero Mr. Sbagliato), conosciuta internazionalmente con il titolo Mr. Wrong. Cliccate qui per vedere le prime foto emerse in rete. È arrivato anche il primo trailer della serie Tv!

Qui invece tutti i ruoli di Can Yaman

Can Yaman Look

Il look di Can Yaman in DayDreamer è molto diverso da quello mostrato in Bitter Sweet. L’attore infatti, smessi i panni dell’impettito Ferit Aslan sempre irreprensibile nei suoi completi elegani, ha messo su moltissimi chili di muscoli per sfoggiare un look selvaggio alla Jason Momoa di Aquaman. I vestiti che indossa nella serie sono stati creati da Can Yaman in persona e sono diventati una linea di abbigliamento distribuita a partire dal 2018 dall’azienda turca Desa.

Il periodo buio di Can

Il 2019 è stato un anno molto difficile per Can Yaman. Dopo aver fatto una dichiarazione non ben accolto in patria durante una conferenza stampa in Spagna e aver rilasciato un’intervista criticatissima per una rivista turca (ve ne parliamo qui nel dettaglio), l’attore è stato boicottato dalla stampa turca e costretto a lasciare la Turchia per una “vacanza” forzata in Brasile prima del periodo di leva obbligatoria.

Demet Özdemir (Sanem)

Nata a İzmit, una città a circa 100 km da Istanbul, il 26 febbraio 1992, Demet Özdemir ha iniziato la sua carriera come danzatrice, prima comparendo nei videoclip della cantante Bengü (vedi Hodri Meydan) e poi facendo parte del team di ballerini del gruppo musicale Efes Kızları (tra l’altro la si può vedere anche nel videoclip della canzone Ateş Et Ve Unut di Mustafa Sandal). Il suo debutto sul piccolo schermo avviene nel 2013, prima con piccoli ruoli nelle serie Sana Bir Sır Vereceğim (2013) e Kurt Seyit ve Şura (2014), per poi diventare protagonista nel 2015 della commedia romantica composta da 23 episodi Çilek Kokusu (Profumo di fragole) nel ruolo di Asli. Prima di vestire i panni di Sanem in DayDreamer, interpreta la giovane Lale in No. 309 al fianco di Furkan Palalı e successivamente quelli di Zeynep in Doğduğun Ev Kaderindir (La tua casa è il tuo destino) con İbrahim Çelikkol. Inoltre dal 2019 è diventata il volto ufficiale di Pantene in Turchia. Demet è la più piccola di tre figli: ha un fratello, Volkan Özdemir, e una sorella, Derya Özdemir.

La sigla della serie tv e non solo…

Non solo ballerina, Demet Özdemir è anche una brava cantante. Lo ha dimostrato cantando in prima persona la sigla originale della serie Tv Erkenci Kus, ovvero DayDreamer – Le ali del sogno, intitolata Sana Da Günaydın (Buongiorno anche a te). Qui sotto il video:

Nella versione trasmessa su Canale 5 la sigla italiana è stata tradotta. Qui sotto il testo con tutte le parole della canzone:

Il sole è alto già

e tra poco chissà cosa accadrà

per me i sogni sono vita e lo sei anche tu

sogno che l’amore mio voli da me

Isole lontane sogno di vedere

mari calmi e onde sogno di toccare

sabbie colorate fiori bianchi e stelle

entri nel mio sogno ti sento sulla pelle

sogno le tue mani sogno che mi sfiori

senti il mio profumo senti i nostri cuori

scrivo nel diario tutti i nostri giorni

se tu voli via sento che ritorni

In più nel 2018, nella puntata prima di Capodanno, è stata ospite, al fianco di Can Yaman, nel programma televisivo O Ses Türkiye (The Voice), esibendosi sulle note del brano Gamzelim. Qui sotto il video:

Can Yaman e Demet Ozdemir stanno insieme?

Nonostante la forte alchimia che si è instaurata tra i due attori sul set, chiaramente percepita attraverso i personaggi interpretati nella serie, Can Yaman e Demet Özdemir hanno sempre smentito di aver avuto una relazione sentimentale durante la lavorazione di DayDreamer, anche se pare sia proprio la sua forte amicizia con Can ad aver causato la rottura con l’ex fidanzato, l’attore turco Seckin Ozdemir (visto in Kiralık Aşk al fianco di Barış Arduç ed Elçin Sangu nei panni di Pamir). Qui invece vi abbiamo già parlato della vita sentimentale di Can Yaman.

Birand Tunca (Emre)

Nato a Istanbul il 5 ottobre 1990, Birand Tunca ha studiato recitazione presso il Müjdat Gezen Art Center prima di entrare nel cast di diverse serie Tv come Dirilis Ertugru (2014), Yunus Emre (2015), Aşk Laftan Anlamaz (2016) e Mehmetçik Kut’ül Amare (2018). Oltre naturalmente a interpretare il ruolo del fratello di Can Yaman, Emre Divit, nella serie Erkenci Kuş. Nel tempo libero si occupa di progetti di responsabilità sociale. Tra le sue grandi passioni l’equitazione e… la mamma!

Öznur Serçeler (Leyla)

In DayDreamer è la sorella di Sanem, Leyla, ma l’attrice turca non è nuova al pubblico italiano avendo già interpretato il ruolo di Fatos, la più cara amica di Nazli (Özge Gürel) in Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, sempre insieme a Can Yaman. Nata a Kayseri nell’Anatolia Centrale il 1 gennaio 1987, ha una formazione musicale presso la Bilkent University Music and Performing Arts Faculty di Ankara che le ha permesso di partecipare al progetto World Youth Orchestra suonando il flauto traverso in concerti a Berlino, Kasel e Bodrum, ma dal 2011 si dedica alla recitazioni in diverse serie Tv inedite in Italia come Nuri, Hayat Devam Ediyor, Emret Komutanim Yeniden e Merhamet. È comparsa anche in diversi film per il cinema come Karisik Kaset (2014), Deccal (2015), Her Şey Aşktan (2016), Hayati Tehlike (2016) e Salur Kazan: Zoraki Kahraman (2017).

Le location della serie Tv

Curiosi di scoprire quali sono i luoghi in cui sono state girate le scene più famose e romantiche di DayDreamer – Le ali del sogno?

Dove è ambientato DayDreamer

Come la maggior parte delle serie turche, DayDreamer è ambientata a Istanbul, permettendo così a noi italiani di scoprire il fascino di questa antica e bellissima città, divisa dal Bosforo, che si estende sia in Europa (Tracia) sia in Asia (Anatolia), risultando l’unica metropoli al mondo appartenente a due continenti.

Le scene ambientate nel quartiere dove si trova sia la casa di Sanem che il negozio di alimentari dei suoi genitori sono state girate all’interno dei Beykoz Kundura Film Platoları, gli studi cinematografici che hanno fatto da sfondo a tantissime serie Tv e pubblicità.

L’edificio in vetro che ospita l’agenzia pubblicitaria della famiglia Divit Fikri Harika è la TBWA nel quartiere Beşiktaş di Istanbul.

La prima volta che conosciamo Can Yaman, nei panni del fotografo Can Divit, è intento a fare rafting in un posto turistico molto famoso. Situato sul fiume Büyükmelen nella provincia di Düzce, è il Melen Macera Rafting, a circa 200 Km da Istanbul.

Il primo indimenticabile bacio tra Sanem e Can, che i due si scambiano durante i festeggiamenti per i 40 anni di attività dell’agenzia pubblicitaria, avviene all’interno del cinema Emek, il più antico di Istanbul (attivo già nel 1924), che si trova all’interno di un complesso di edifici chiamato progetto “Grand Pera” che comprende anche un centro commerciale, negozi, ristoranti e il museo delle cere di Madame Tussaud.

Se invece volete dare un’occhiata alla bellissima villa della famiglia Divit, dovete fare un giro nel quartiere di Mahmutşevketpaşa, nel distretto di Beykoz (esattamente a Kardelen Sk. No. 15).

Uno dei momenti più romantici, quando Sanem e Can si ritrovano in acqua guardandosi con passione negli occhi, è stato girato presso la Dalia Beach, uno dei luoghi marittimi più famosi di Istanbul.

Avete in mente la scena in cui Can “sottrae” Sanem alle attenzioni di Enzo Fabbri durante l’elegante party? La scena si svolge presso l’Hotel Les Ottomans che si trova nel quartiere di Beşiktaş.

Celebre parco avventura, il Forest Kemerburgaz presso il Macera Parki ha fatto da sfondo alle scene in cui veniva girato lo spot pubblicitario con protagonista Osman.

La romanticissima scena in cui Can e Sanem trascorrono la notte abbracciati su un’amaca sulla spiaggia è stata girata presso il celebre Uzunya Beach Restaurant, che si trova nella zona che si affaccia sul mar Nero chiamata Demirciköy.

Signor Sbagliato, la nuova serie di Can Yaman

Mentre in Italia va in onda su Canale 5 DayDreamer – Le ali del sogno (Erkenci Kus in originale), in Turchia andava in onda Bay Yanlis, la nuova serie con protagonista Can Yaman di nuovo in coppia con Özge Gürel dopo Bitter Sweet – Ingredienti d’amore.

Signor Sbagliato trama

Nella serie Can è il proprietario di un ristorante/bar di nome Özgür. L’uomo è molto ricco, eppure non si veste in modo ricercato ma è sempre trasandato e indossa canotte per mettere in risalto il suo fisico palestrato. Ricercato dalle donne, Özgür però non crede nell’amore. Ci crede invece la sua vicina Ezgi, una donna non più giovanissima che è stanca di relazioni destinate a finire male. Per questo quando l’uomo le propone di farle da mentore e di darle lezioni su come comportarsi in amore per avere gli uomini ai suoi piedi lei acceetta, pur sapendo di mettersi nelle mani del… Signor Sbagliato.

Signor Sbagliato video

Guardate il primo trailer di Bay Yanlis:

Signor Sbagliato streaming

La nuova serie di Can Yaman debutta sul canale Fox in Turchia il 26 giugno. Sarà possibile vedere le puntate sul canale Youtube italiano del film dove verranno caricati gli episodi con i sottotitoli in italiano. Questo il link per vedere tutti gli episodi di Bay Yanlis, ovvero Signor sbagliato.

UPDATE

Fox ha vuotato tutti i canali youtube internazionali della serie tv, quindi non è più possibile vedere ufficialmente le puntate sottotitolate in italiano, inglese o spagnolo. Per vedere le puntate di Bay Yanlis vi consigliamo perciò di iscrivervi al gruppo privato di facebook di Attori e serie turche. A questo link trovate le prime tre puntate della serie Tv.

Sul palinsesto di Canale 5 accanto a DayDreamer è arrivata anche un'altra serie turca. L'8 luglio ha debuttato infatti Come sorelle (in originale Sevgili Geçmiş), che racconta la storia di tre sorelle che ignoravano l'esistenza le une delle altre ma che scopriranno il loro legame di parentela quando la giovane Ipek Gencer (interpretata da Sevda Erginci) grazie a una lettera misteriosa apprenderà di avere due sorelle: la cantante Cilem Akan (Elifcan Ongurlar) e la dottoressa Deren Kutlu (Melis Sezen).