Siamo finalmente arrivati alla settimana di The Witcher, quella in cui il pubblico di tutto il mondo potrà scoprire se il progetto di Netflix ha una consistenza o meno e soprattutto se Henry Cavill è appropriato per questo ruolo o se, come alcuni hanno pensato sin dall’inizio, non c’entra tanto con la parte.

Il fantasy non finisce qui perché la tredicesima stagione di Supernatural è in arrivo anche sul digitale terrestre, pronta a far impazzire milioni di fan con i suoi twist vertiginosi e le sue avvincenti storie d’amore.

Non mancano le novità interessanti provenienti dal Vecchio Continente perché Netflix ha acquistato i diritti di un thriller francese da non perdere e dalla Gran Bretagna arriva un’opera di fantascienza distopica che tiene il pubblico costantemente col fiato sospeso.

Legenda:

SÌ: serie caldamente consigliata

NO: serie bocciata o da scartare in caso di alternative migliori

MAH: serie divisiva o il cui giudizio è ancora incerto

Appuntamenti precedenti: 1-7 ottobre, 8-14 ottobre, 15-21 ottobre, 22-28 ottobre, 29 ottobre-4 novembre, 5-11 novembre, 12-18 novembre, 19-25 novembre, 26 novembre-2 dicembre, 3-9 dicembre, 10-16 dicembre, 17-23 dicembre. 24-30 dicembre, 31 dicembre-6 gennaio, 7-13 gennaio, 14-20 gennaio, 21-27 gennaio, 28 gennaio-3 febbraio, 4-10 febbraio, 11-17 febbraio, 18-24 febbraio, 25 febbraio-3 marzo, 4-10 marzo, 11-17 marzo, 18-24 marzo, 25-31 marzo, 1-7 aprile, 8-14 aprile, 15-21 aprile, 22-28 aprile, 29 aprile-5 maggio, 5-12 maggio, 13-19 maggio, 20-26 maggio, 27 maggio-2 giugno, 3-10 giugno, 10-16 giugno, 17-23 giugno, 24-30 giugno, 1-7 luglio, 8-14 luglio, 15-21 luglio, 22-28 luglio, 29 luglio-4 agosto, 5-11 agosto, 12-19 agosto, 9-15 settembre,16-22 settembre, 23-30 settembre, 23-30 settembre, 7-13 ottobre, 20-26 ottobre, 27 ottobre – 3 novembre, 4-9 novembre, 10-17 novembre, 18-24 novembre, 25 novembre – 1 dicembre, 2-8 dicembre, 9-15 dicembre.

Sfoglia la gallery per conoscere i nostri consigli della settimana [Not a valid template]